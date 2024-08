important Změna ve Williamsu



Williams většinou vidíme na chvostu startovního pole, nicméně Logan Sargeant většinu svých závodů ani nedojel. Nebyl snad ani jeden závodní víkend, kdy by Američan svůj monopost poslal do štěrku, nebo do bariéry. Tím se stal i terčem posměchu u fanoušků F1. Minulý víkend na Zandvoortu svůj monopost naboural naposledy. Řediteli týmu Vowlesovi došla trpělivost a od této velké ceny nahradí Logana Sargeanta nováček v řadách F2 – Franco Colapinto.