ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Austrálie F1 2025 dnes (LIVE, formula 1)

Zdravím všechny příznivce královny motorsportu a vítám Vás u úvodní kvalifikace sezóny 2025. Úvodní klání se vrací z Bahrajnu zpátky k protinožcům a v australském Melbourne je vše připraveno k zahájení letošního ročníku. Kvalifikace začíná v 6:00, a tak si natáhněte budíky, abyste přenos nezaspali a jste u něj všichni srdečně zváni.



Okruh Albert Park:

je velice vyzývavý okruh pro úvod sezóny. Disponuje celkovou délkou tratě 5303 metrů, 14 zatáčkami, z čehož je 5 levotočivých a 9 pravotočivých, minimálním převýšením a hlavně čtyřmi zónami DRS, které zaručují množství předjížděcích manévrů.



Nové tváře a změny na startovním roštu:

Letošní sezóna bude výjimečná i tím, že se na startovní rošt postaví hned 5 nováčků a 8 z deseti týmů měnilo jezdecké sestavy.



Nováčci:

Andrea Kimi Antonelli – Mercedes

Gabriel Bortoleto – Sauber

Isack Hadjar – Racing Bulls

Oliver Bearman – Haas

Jack Doohan – Alpine



Mimo to se událo i několik zajímavých změn ve složení týmů. Tou hlavní a nejočekávanější je přestup Lewise Hamiltona do Ferrari, což se dá označit jako největší přestup v samotné historii Formule 1. Španěl Carlos Sainz, který opustil Ferrari na úkor Hamiltona, nakonec zamířil do Williamsu. Po sezóně vyhozeného Sergia Péreze v RedBullu nahradil Liam Lawson, který byl vhozen do hluboké vody vedle čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena.



Předsezónní očekávání:

Podle výsledků samotných testů a samotných prvních dvou tréninků na velkou cenu Austrálie to vypadá, že nejsilnějším monopostem bude McLaren. Lando Norris bude chtít vyjít vstříc boji o titul vítězně, ale jeho týmový kolega Oscar Piastri bude chtít ve svém domácím závodě zazářit a připsat si první stupně vítězů pro australského jezdce na domácí půdě.

Ferrari, RedBull a Mercedes se trápili v prvních trénincích a je otázkou, jak na tom budou. Williams se překvapivě pohyboval v první polovině výsledkové listiny a může se stát černým koněm úvodního závodu.



Počasí:

Počasí v Melbourne je velmi proměnlivé. Na kvalifikaci meteorologové předpovídají tropické teploty, kdy teplota vzduchu se má pohybovat okolo 35 stupňů Celsia, což bude znamenat, že asfalt bude pneumatiky požírat za živa. Aby to ale bylo zajímavější, tak to vypadá, že si pro samotný závod osud nachystal ruletu. Vypadá to, že by se mělo výrazně ochladit a je velké riziko deště, což s celou velkou cenou může velmi zamíchat.