Postup cez Real Madrid vyšiel Bayern draho. Môže v semifinále proti PSG rátať s fanúškmi?

Futbalisti Bayernu Mníchov budú môcť odohrať májovú semifinálovú odvetu Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain pred plným hľadiskom Allianz arény.
Nemecký šampión však musí zaplatiť pokutu v celkovej výške 90.000 eur za incidenty v závere odvetného štvrťfinálového duelu proti Realu Madrid (4:3). Rozhodla o tom disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie (UEFA).
Fanúšikovia Bayernu v závere stretnutia s Realom preskočili ochranné oplotenie a dostali sa na hraciu plochu.
Po góle Michaela Oliseho na 4:3 v záverečnej minúte nadstaveného času odsotili fotografov, ktorí sedeli za reklamnými bannermi a oslavovali postup svojich miláčikov medzi elitné kvarteto. Informovala o tom agentúra DPA.