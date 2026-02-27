    Mladý jazdec F1 zažil nepríjemnosti. Vyhrážali sa mu, že mu odrežú všetky končatiny

    Jack Doohan.
    (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. feb 2026 o 13:53
    K incidentom malo dôjsť začiatkom mája, keď bola na programe VC Miami.

    Austrálsky pretekár Jack Doohan čelil počas vlaňajšej sezóny F1 vyhrážkam smrťou či stretnutiu so skupinou ozbrojených mužov.

    Vyplýva to z jeho vyjadrení v najnovšej sérii dokumentárneho seriálu Drive to Survive zverejnenej na streamovacej platforme Netflix.

    K incidentom malo dôjsť začiatkom mája, keď bola na programe VC Miami. Išlo o Austrálčanove posledné preteky v službách Alpine, ktorý s ním neskôr ukončil spoluprácu.

    „Dostal som šesť alebo sedem e-mailov, v ktorých mi hovorili, že ak budem v Miami ešte stále pretekať, tak mi odseknú všetky končatiny,“ uviedol 23-ročný jazdec v dokumente.

    Opísal tiež incident, pri ktorom videl troch ozbrojených mužov: „Musel som zavolať svojmu policajnému sprievodu, aby to dostal pod kontrolu.“

    Vo francúzskej stajni ho po pretekoch v Miami nahradil Franco Colapinto. Doohan je momentálne rezervný jazdec Haasu, pripomenula agentúra AP.

    Formula 1

    Jack Doohan.
    Jack Doohan.
    Mladý jazdec F1 zažil nepríjemnosti. Vyhrážali sa mu, že mu odrežú všetky končatiny
    dnes 13:53
