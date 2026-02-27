Mladý jazdec F1 zažil nepríjemnosti. Vyhrážali sa mu, že mu odrežú všetky končatiny

Austrálsky pretekár Jack Doohan čelil počas vlaňajšej sezóny F1 vyhrážkam smrťou či stretnutiu so skupinou ozbrojených mužov.
Vyplýva to z jeho vyjadrení v najnovšej sérii dokumentárneho seriálu Drive to Survive zverejnenej na streamovacej platforme Netflix.
K incidentom malo dôjsť začiatkom mája, keď bola na programe VC Miami. Išlo o Austrálčanove posledné preteky v službách Alpine, ktorý s ním neskôr ukončil spoluprácu.
„Dostal som šesť alebo sedem e-mailov, v ktorých mi hovorili, že ak budem v Miami ešte stále pretekať, tak mi odseknú všetky končatiny,“ uviedol 23-ročný jazdec v dokumente.
Opísal tiež incident, pri ktorom videl troch ozbrojených mužov: „Musel som zavolať svojmu policajnému sprievodu, aby to dostal pod kontrolu.“
Vo francúzskej stajni ho po pretekoch v Miami nahradil Franco Colapinto. Doohan je momentálne rezervný jazdec Haasu, pripomenula agentúra AP.