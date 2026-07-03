McLaren obhajuje double. Kedy sa ide Veľká cena Veľkej Británie? (TV program)

Seriál formuly 1 pokračuje deviatou zastávkou, ktorou je Veľká cena Veľkej Británie, ktorá sa ide na okruhu Silverstone.
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Víťazstvo z roku 2025 obhajuje domáci Brit Lando Norris na McLarene, ktorý triumfoval pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim.
Pole position si pred rokom vybojoval Max Verstappen na Red Bulle. Holandský jazdec taktiež drží rekord najrýchlejšieho kola na okruhu ešte z roku 2020. Zajazdil čas 1:27,097 min.
Veľká cena Veľkej Británie
- Dĺžka okruhu: 5,891 km
- Celková vzdialenosť: 306,198 km (52 kôl)
- Víťaz v roku 2025: Lando Norris (McLaren)
- Pole position 2025: Max Verstappen (Red Bull) – 1:24,892 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Max Verstappen, Red Bull – 1:27,097 (2020)
- Štart pretekov: 16:00 GMT (15:00 miestneho času)
Silverstone privíta fanúšikov v atraktívnom formáte so šprintom, čo znamená upravený program už od piatkového dňa.
Jazdci absolvujú len jeden voľný tréning, po ktorom hneď nasleduje piatková kvalifikácia na šprint.
Dátum
Čas
1. tréning
3. júl
13.30 h
Kvalifikácia na šprint
3. júl
17.30 h
Šprint
4. júl
13.00 h
Kvalifikácia na preteky
4. júl
17.00 h
Preteky
5. júl
16.00 h
V sobotu je na programe samotný šprint, po ktorom nasleduje klasická kvalifikácia, ktorá určí poradie na štarte nedeľňajších hlavných pretekov.
Veľká cena Veľkej Británie vyvrcholí v nedeľu, 5. júla, hlavnými pretekmi, ktoré odštartujú o 16:00 h.