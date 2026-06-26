Zopakuje Hamilton výkon z Barcelony? Kedy sa ide Veľká cena Rakúska? (TV program)

Seriál formuly 1 pokračuje ôsmou zastávkou v kalendári, ktorou je Veľká cena Rakúska.
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Víťazstvo z roku 2026 obhajuje britský jazdec Lando Norris na McLarene, ktorý si vyjazdil v pretekoch aj pole position.
Okruh vo vlastníctve Red Bullu má najkratšie kolo z pohľadu času v celom kalendári – len 10 zákrut a agresívne obrubníky. Kolo trvá niečo vyše minúty.
Veľká cena Rakúska
- Dĺžka okruhu: 4,318 km
- Celková vzdialenosť: 306,452 km (71 kôl)
- Víťaz v roku 2025: Lando Norris, McLaren
- Pole position 2025: Lando Norris - 1:03,971 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Oscar Piastri, McLaren – 1:07.924 (2025)
- Štart pretekov: 13:00 GMT (15:00 miestneho času)
Jazdci začínajú dvomi piatkovými tréningami, prvý sa pôjde od 13:30, druhý je naplánovaný na 17:00 h.
Dátum
Čas
1. tréning
26. jún
13.30 h
2. tréning
26. jún
17.00 h
3. tréning
27. jún
12.30 h
Kvalifikácia
27. jún
16.00 h
Preteky
28. jún
15.00 h
V sobotu, 27. júna piloti odjazdia 3. tréning o 12:30, po ktorom nasleduje kvalifikácia o 16:00 h.
Veľká cena Rakúska v nedeľu vyvrcholí pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00.