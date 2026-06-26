    Zopakuje Hamilton výkon z Barcelony? Kedy sa ide Veľká cena Rakúska? (TV program)

    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Rakúska. Aký je časový harmonogram?
    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Rakúska. Aký je časový harmonogram? (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    Sportnet|26. jún 2026 o 08:51
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    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Rakúska.

    Seriál formuly 1 pokračuje ôsmou zastávkou v kalendári, ktorou je Veľká cena Rakúska.

    Víťazstvo z roku 2026 obhajuje britský jazdec Lando Norris na McLarene, ktorý si vyjazdil v pretekoch aj pole position.

    Okruh vo vlastníctve Red Bullu má najkratšie kolo z pohľadu času v celom kalendári – len 10 zákrut a agresívne obrubníky. Kolo trvá niečo vyše minúty.

    Veľká cena Rakúska

    • Dĺžka okruhu: 4,318 km
    • Celková vzdialenosť: 306,452 km (71 kôl)
    • Víťaz v roku 2025: Lando Norris, McLaren
    • Pole position 2025: Lando Norris - 1:03,971 min
    • Rekord okruhu v pretekoch: Oscar Piastri, McLaren – 1:07.924 (2025)
    • Štart pretekov: 13:00 GMT (15:00 miestneho času)

    Jazdci začínajú dvomi piatkovými tréningami, prvý sa pôjde od 13:30, druhý je naplánovaný na 17:00 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Rakúska 2026

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    26. jún

    13.30 h

    2. tréning

    26. jún

    17.00 h

    3. tréning

    27. jún

    12.30 h

    Kvalifikácia

    27. jún

    16.00 h

    Preteky

    28. jún

    15.00 h

    V sobotu, 27. júna piloti odjazdia 3. tréning o 12:30, po ktorom nasleduje kvalifikácia o 16:00 h.

    Veľká cena Rakúska v nedeľu vyvrcholí pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Rakúska. Aký je časový harmonogram?
    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Rakúska. Aký je časový harmonogram?
    Zopakuje Hamilton výkon z Barcelony? Kedy sa ide Veľká cena Rakúska? (TV program)
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