Formula 1 našla náhradu za zrušený Bahrajn. Známa trať sa vracia po 9 rokoch

Malajzia usporiada náhradné preteky formuly 1 za zrušenú aprílovú Veľkú cenu Bahrajnu. Na okruhu v Sepangu sa pôjde 4. októbra.
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Pred dnešnou maďarskou Grand Prix na Hungaroringu to oznámili zástupcovia seriálu. Preteky sa uskutočnia pod názvom "Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia".
V Bahrajne sa tento rok nepretekalo z bezpečnostných dôvodov. Veľká cena bola zrušená rovnako ako nasledujúci podnik v Saudskej Arábii po vypuknutí vojnového konfliktu USA a Izraela s Iránom a vypätej situácii na Blízkom východe.
Vedenie šampionátu pôvodne obe Grand Prix vyškrtlo bez náhrady.
Na okruh v Sepangu sa formula 1 vráti prvýkrát od roku 2017. V kalendári sa preteky zaradia do voľného termínu medzi Veľké ceny Azerbajdžanu (26. septembra) a Singapuru (11. októbra).