    Formula 1 našla náhradu za zrušený Bahrajn. Známa trať sa vracia po 9 rokoch

    Veľká cena Malajzie
    Veľká cena Malajzie (Autor: F1)
    ČTK|26. júl 2026 o 13:05
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    Náhradné preteky sa uskutočnia v októbri.

    Malajzia usporiada náhradné preteky formuly 1 za zrušenú aprílovú Veľkú cenu Bahrajnu. Na okruhu v Sepangu sa pôjde 4. októbra.

    Pred dnešnou maďarskou Grand Prix na Hungaroringu to oznámili zástupcovia seriálu. Preteky sa uskutočnia pod názvom "Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia".

    V Bahrajne sa tento rok nepretekalo z bezpečnostných dôvodov. Veľká cena bola zrušená rovnako ako nasledujúci podnik v Saudskej Arábii po vypuknutí vojnového konfliktu USA a Izraela s Iránom a vypätej situácii na Blízkom východe.

    Vedenie šampionátu pôvodne obe Grand Prix vyškrtlo bez náhrady.

    Na okruh v Sepangu sa formula 1 vráti prvýkrát od roku 2017. V kalendári sa preteky zaradia do voľného termínu medzi Veľké ceny Azerbajdžanu (26. septembra) a Singapuru (11. októbra).

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Veľká cena Malajzie
    Veľká cena Malajzie
    Formula 1 našla náhradu za zrušený Bahrajn. Známa trať sa vracia po 9 rokoch
    dnes 13:05
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