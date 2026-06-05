Pilotov F1 čakajú legendárne preteky. Kedy sa ide Veľká cena Monaka? (TV program)

Seriál formuly 1 pokračuje šiestou zastávkou v kalendári, ktorou je Veľká cena Monaka.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Víťazstvo z roku 2025 obhajuje britský jazdec Lando Norris na McLarene, ktorý si vyjazdil v pretekoch aj pole position.
Rekord najrýchlejšieho kola na mestskom okruhu drží Lewis Hamilton ešte z roku 2021 na Mercedese.
Veľká cena Monaka
- Dĺžka okruhu: 3,337 km
- Celková vzdialenosť: 260,286 km (78 kôl)
- Víťaz v roku 2024: Lando Norris, McLaren
- Pole position 2024: Lando Norris - 1:09,954 min
- Rekord okruhu v pretekoch: Lewis Hamilton, Mercedes – 1:12,909 (2021)
- Štart pretekov: 13:00 GMT (15:00 miestneho času)
Jazdci začínajú dvomi piatkovými tréningami, prvý sa pôjde od 13:30, druhý je naplánovaný na 17:00 h.
Dátum
Čas
1. tréning
5. máj
13.30 h
2. tréning
5. máj
17.00 h
3. tréning
6. máj
12.30 h
Kvalifikácia
6. máj
16.00 h
Preteky
7. máj
15.00 h
V sobotu, 6. júna piloti odjazdia 3. tréning o 12:30, po ktorom nasleduje kvalifikácia o 16:00 h.
Veľká cena Monaka v nedeľu vyvrcholí pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00.