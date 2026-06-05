    Pilotov F1 čakajú legendárne preteky. Kedy sa ide Veľká cena Monaka? (TV program)

    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Monaka. Aký je časový harmonogram?
    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Monaka. Aký je časový harmonogram? (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. jún 2026 o 08:15
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    Pozrite si časový harmonogram a TV program Veľkej ceny Monaka.

    Seriál formuly 1 pokračuje šiestou zastávkou v kalendári, ktorou je Veľká cena Monaka.

    Víťazstvo z roku 2025 obhajuje britský jazdec Lando Norris na McLarene, ktorý si vyjazdil v pretekoch aj pole position.

    Rekord najrýchlejšieho kola na mestskom okruhu drží Lewis Hamilton ešte z roku 2021 na Mercedese.

    Veľká cena Monaka

    • Dĺžka okruhu: 3,337 km
    • Celková vzdialenosť: 260,286 km (78 kôl)
    • Víťaz v roku 2024: Lando Norris, McLaren
    • Pole position 2024: Lando Norris - 1:09,954 min
    • Rekord okruhu v pretekoch: Lewis Hamilton, Mercedes – 1:12,909 (2021)
    • Štart pretekov: 13:00 GMT (15:00 miestneho času)

    Jazdci začínajú dvomi piatkovými tréningami, prvý sa pôjde od 13:30, druhý je naplánovaný na 17:00 h.

    Harmonogram Veľkej ceny Monaka 2026

    Dátum

    Čas

    1. tréning

    5. máj

    13.30 h

    2. tréning

    5. máj

    17.00 h

    3. tréning

    6. máj

    12.30 h

    Kvalifikácia

    6. máj

    16.00 h

    Preteky

    7. máj

    15.00 h

    V sobotu, 6. júna piloti odjazdia 3. tréning o 12:30, po ktorom nasleduje kvalifikácia o 16:00 h.

    Veľká cena Monaka v nedeľu vyvrcholí pretekmi, ktoré budú štartovať o 15:00.

    Kde sledovať formulu 1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Formula 1

    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Monaka. Aký je časový harmonogram?
    Pretekári formuly 1 idú Veľkú cenu Monaka. Aký je časový harmonogram?
    Pilotov F1 čakajú legendárne preteky. Kedy sa ide Veľká cena Monaka? (TV program)
    dnes 08:15
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