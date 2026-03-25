    Pred Suzukou ďalšia výzva pre Aston Martin. Alonso dorazí až neskôr

    Fernando Alonso
    TASR|25. mar 2026 o 17:41
    Za jeho neskorším príchodom na súťažný víkend F1 sú osobné dôvody.

    Španielsky pretekár Fernando Alonso sa k svojmu tímu Aston Martin pripojí pred Veľkou cenou Japonska neskôr.

    Za jeho neskorším príchodom na súťažný víkend F1 do Suzuky sú osobné dôvody - Alonsova partnerka Melissa Jimenezová by mala počas nasledujúcich dní porodiť ich prvé dieťa.

    O Alonsovom neskoršom príchode informoval Aston Martin na sociálnej sieti X. „Fernando dorazí o niečo neskôr na tento víkend z osobných, resp. rodinných dôvodov a nezúčastní sa mediálneho dňa na Veľkej cene Japonska.

    Všetko je v poriadku a v piatok bude včas na trati,“ uviedol tím. Aston Martin má za sebou nevýrazný štart do sezóny 2026 F1. Pre veľké problémy s motorom Honda je po úvodných dvoch pretekoch posledný v Pohári konštruktérov.

    Majster sveta z rokov 2005 a 2006 Alonso odstúpil z pretekov v Austrálii a Číne, zatiaľ čo jeho tímový kolega Lance Stroll skončil posledný v Melbourne a nedokončil v Šanghaji.

    Fernando Alonso
    Fernando Alonso
    Pred Suzukou ďalšia výzva pre Aston Martin. Alonso dorazí až neskôr
    dnes 17:41
