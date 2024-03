Vraj bol dotieravý, oplzlý a naliehal na ňu. Šéf elitnej stajne F1 odmieta obvinenia

V súčasnosti koluje táto zložka, ktorá obsahuje správy či fotografie zasielané cez aplikáciu WhatsApp, aj po sociálnych sieťach. Dohromady je v nej 79 súborov. Ani portálu The Athletic sa však nepodarilo overiť dôveryhodnosť tohto obsahu.

Medzi týmito médiami boli aj napríklad BBC či portál The Athletic, ktorý napísal: „Boli sme medzi spravodajskými organizáciami, ktoré dostali e-mail s predmetom - Dôkazy z vyšetrovania Christiana Hornera.”

Horner: Sú to špekulácie

Christian Horner naďalej tvrdí, že je nevinný. „Nebudem komentovať anonymné špekulácie, ale zopakujem, že som tieto obvinenia vždy popieral," povedal po tréningu pred VC Bahrajnu.

„Rešpektoval som integritu nezávislého vyšetrovania a plne som spolupracoval. Išlo o dôkladné a spravodlivé vyšetrovanie, ktoré viedol nezávislý advokát a dospel k záveru, že podaná sťažnosť bola zamietnutá,” dodal. Teraz sa chce venovať len svojej práci: „Plne sa sústredím na začiatok sezóny."

Neustále žiadal fotky

Väčšina súborov sú snímky obrazovky, tzv. "screenshoty" z konverzácie v aplikácii WhatsApp. Vyzerá to, že šéf tímu Red Bull Racing a kolegyňa spolu flirtujú, no zo správ je vidieť, že Horner bol dotieravejší. Zamestnankyňa si často po zobudení našla v telefóne správu, ako jej želá dobré ráno a pýta sa jej, čo si obliekla do práce.