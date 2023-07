Ricciardo je späť v F1. Nahradí nepresvedčivého Holanďana

Iba nedávno sa vrátil do monopostu formuly 1, keď šiel na trati v Silverstone testovacie kolá pre Red Bull.

Vďaka jeho širokému úsmevu, dobrej nálade a dokumentárnej dráme na Netflixe Drive to Survive sa stal pravdepodobne najobľúbenejšou postavou v očiach fanúšikov.

Ricciardo má 232 štartov do veľkých cien F1, z nich získal 32 pódií.

„Určite som stále na skutočne dobrom mieste, som s tým veľmi spokojný," povedal Ricciardo nedávno pre ESPN o svojich povinnostiach rezervného jazdca.

„Znamená to, že som šťastný, že to chcem robiť ďalšie dva alebo tri roky? Pravdepodobne nie. Ale myslím si, že pre tento rok je to pre mňa určite dobrá vec,” dodal.

„Chcem sa vrátiť na štartový rošt budúci rok. Mám pocit, že je tu určite nejaká nedokončená záležitosť. Zostávam v obraze a zostávam pripravený,” objasnil.