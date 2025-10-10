Sainz: Televízne kamery viac ukazujú priateľky ako predbiehanie. Vedenie F1 reagovalo

BRATISLAVA. Prestížny motoristický seriál F1 sa pod vedením spoločnosti Liberty Media snaží držať krok s dobou, čo sa nedalo povedať o ére Bernieho Ecclestona, ktorý otvorene zavrhol myšlienku prilákania mladej generácie.
Americká spoločnosť a jej činy počas jednotlivých pretekov niekoľkokrát vyvolali búrlivé diskusie. A to najmä pre časté ukazovanie celebrít či priateliek pilotov.
Pilot Carlos Sainz z tímu Williams sa sťažoval, že počas Veľkej Ceny Singapuru mal viacero predbiehacích manévrov a kamery to nezachytili, keďže vždy ukazovali na niečo mimo trate.
"Minulý víkend neukázali ani jeden zo štyroch či piatich mojich predbiehacích manévrov v závere pretekov. Neukázali ani Fernanda Alonsa a jeho naháňanie Lewisa Hamiltona. Ušlo im toho veľmi veľa,“ povedal Sainz podľa webu f1online.sk.
"Všetko ostatné je v poriadku, ale nestraťte zo zreteľa to najdôležitejšie. Podľa mňa to s ukazovaním celebrít a priateliek trochu preháňajú. Niekedy je v zázemí toľko VIP hostí, že sa tam nedá ani pohnúť.
Presúvame sa tam na bicykloch alebo kolobežkách, pretože inak sa jednoducho nedá dostať z miesta na miesto," dodal 31-ročný Španiel.
Na tieto vyjadrenia, ale aj na celú situáciu, sa rozhodla reagovať aj samotná "kráľovná motošportu" prostredníctvom vyhlásenia.
"Našou prioritou je vždy ponúknuť fanúšikom čo najlepšie zábery z pretekov a nikdy neskompromitovať kľúčový aspekt – pretekanie na trati. Náš tím odvádza skvelú prácu pri zvládaní veľmi zložitej situácie, keď sa na rôznych miestach trate pohybuje množstvo monopostov.
Zároveň ponúkame skvelý kontext v podobe záberov na tribúny, významných hostí a miest, kde sa konajú preteky. Neustále sa snažíme dosiahnuť dokonalosť a zlepšovať náš produkt pre fanúšikov," uviedla Formula 1 cez svojho hovorcu.