Sainz prehovoril o dominancii Red Bullu. Umelo zasahovať? Zaslúžia si úspechy

BRATISLAVA. Španielsky pilot Carlos Sainz si nemyslí, že by bolo správne umelo zasahovať do súčasnej dominancie tímu Red Bull v seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1.

Verstappen vedie v Pohári jazdcov o 125 bodov pred kolegom z tímu Red Bull Sergiom Pérezom z Mexika a Red Bull má v Pohári konštruktérov náskok 256 bodov pred druhým Mercedesom.

Sainz by si vraj na Verstappenovom mieste tiež užíval najlepší monopost a nechcel by, aby vedenie športu menilo pravidlá pre zatraktívnenie šampionátu.

"Keby môj tím urobil to, čo Red Bull a ja by som bol v Maxovej pozícii, nechcel by som, aby F1 niečo menila, lebo by som mal pocit, že si to zaslúžim. Jednoducho odviedli úžasnú prácu s monopostom a Max jazdí na veľmi vysokej úrovni.

Samozrejme, môže si dovoliť urobiť občas chybu a stále zvíťaziť v pretekoch, ale on žiadne veľké chyby nerobí," vyzdvihol rodák z Madridu o tri roky mladšieho holandského súpera.