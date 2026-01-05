Zlyhal som na plnej čiare, sype si Buday popol na hlavu týždeň po tvrdej prehre

NITRA. Slovenský ťažkotonážnik Martin Buday sa po prehre v titulovom zápase s Willom Fleurym ozval fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí.
Otvorene priznal zlyhanie, no zároveň zdôraznil, že sa chce čo najskôr vrátiť do klietky a neúspech vymazať novým víťazstvom.
Buday vstupoval do hlavného zápasu turnaja OKTAGON 81 v pražskej O2 aréne s ambíciou získať titul, no duel sa skončil rýchlym technickým knokautom už v prvom kole.
O to väčšie bolo sklamanie, ktoré v ňom po zápase zostalo. „Očakávania moje, môjho tímu, rodiny a priateľov boli samozrejme úplne iné… mal som vysnívané, že na Slovensko donesiem šampiónsky pás… človek mieni, ale život mení,“ napísal Buday.
Skúsený bojovník si pred fanúšikmi nebral servítku pred ústa a zodpovednosť zobral výlučne na seba.
„Nebudem sa tu vyhovárať, proste som zlyhal na plnej čiare. Tak ako sa hovorí, že v ťažkej váhe rozhoduje jeden úder, tak tu sa to presne ukázalo,“ pokračoval.
Napriek výsledku si stojí za tým, že príprava na zápas bola kvalitná a cítil sa fyzicky dobre. Práve to ho mrzí najviac.
„Bol som vo veľmi dobrej forme. To ma mrzí najviac, že som sa k ničomu nedostal a nemohol som ukázať, čo je vo mne a ako som pripravený,“ uviedol Buday, ktorý priznal aj taktické zlyhanie tímu.
Do budúcnosti sa však nepozerá pesimisticky. Naopak, jasne naznačil, že návrat chce čo najrýchlejší.
„V podstate mi nič nie je, chcel by som zápasiť čím skôr, ako to bude možné, aby som rýchlo zmazal tento pre mňa najväčší neúspech v mojej kariére,“ odkázal.
Zároveň nezabudol ani na rešpekt k súperovi. „Will Fleury, svoju robotu si urobil na sto percent, k výhre a k titulu gratulujem a ďakujem ti za zápas,“ napísal na záver.