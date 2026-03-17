Veľký zápas v Bratislave. Buday nastúpi proti elitnému bojovníkovi ťažkej váhy

OKTAGON oznámil jeden z najzásadnejších súbojov ťažkej váhy tohto roka. V rámci veľkolepých osláv desiateho výročia organizácie sa v bratislavskej Tipos Aréne stretnú dve elitné ťažké váhy.
Bývalý šampión Martin Buday bude čeliť nebezpečnému bulharskému bojovníkovi Lazarovi Todevovi.
Turnaj OKTAGON 89 sa uskutoční v sobotu 6. júna a sľubuje stret o pozíciu budúceho titulového vyzývateľa.
Súboj jednotky a dvojky divízie
Slovenský obor Martin „Bady“ Buday sa vracia pred domáce publikum. Veterán UFC a jeden z najlepších bojovníkov ťažkej váhy v Európe je po decembrovom zaváhaní pripravený vrátiť sa späť na víťaznú vlnu.
Pre bývalého šampióna organizácie ide o kľúčový moment kariéry, keď chce pred zaplnenou bratislavskou arénou dokázať, že cesta k majstrovskému pásu vedie práve cez neho.
Na druhej strane klietky bude stáť Lazar Todev, bulharský zápasník, ktorý má na svojom konte deväť víťazstiev pred limitom a aktuálne prežíva najlepšie obdobie svojej kariéry.
Todev na seba strhol pozornosť fanúšikov aj expertov extrémne vyrovnanou bitkou o titul s aktuálnym šampiónom Willom Fleurym a následnými dominantnými skalpmi dvoch skúsených veteránov UFC.
Ak sa mu v Bratislave podarí zastaviť domáceho favorita, pripíše si tretie zásadné víťazstvo v rade, ktoré ho s najväčšou pravdepodobnosťou katapultuje priamo k ďalšej titulovej šanci.
Oslava desiatich rokov OKTAGONu so slovenskou elitou
Turnaj OKTAGON 89 v Bratislave je koncipovaný ako jedna z hlavných zastávok oslavujúcich dekádu fungovania organizácie na trhu.
Okrem hlavného ťaháka v ťažkej váhe sa fanúšikovia môžu tešiť na absolútnu špičku slovenskej scény.
Na karte sú už teraz potvrdené mená, ktoré zaručujú atraktívne súboje najmä v divízii strednej váhy.
Predstaví sa populárny „El Chapo“ Vlasto Čepo, bratislavský princ Robert Pukač a nekompromisný Marek Mazúch.
Táto zostava sľubuje galavečer, ktorý poriadne zamieša aktuálnym rebríčkom a doručí fanúšikom nezabudnuteľný športový zážitok.