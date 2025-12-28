VIDEO: Fleury šokoval Prahu. Budaya ukončil už v prvom kole a obhájil titul

PRAHA. Hlavný zápas turnaja OKTAGON 81 v Prahe ponúkol titulový súboj ťažkej váhy medzi Willom Fleurym a Martinom Budayom.
Proti sebe stáli dvojnásobný šampión organizácie a bývalý držiteľ opasku i exbojovník UFC, pre ktorého išlo o jednu z najväčších šancí kariéry vrátiť sa späť na vrchol.
Na papieri mal mierne navrch Buday. Do klietky vstupoval s výraznou hmotnostnou prevahou a skúsenosťami z najvyššej úrovne svetového MMA.
Práve preto bol mnohými pasovaný do úlohy favorita, no realita v O2 aréne sa začala vyvíjať úplne inak.
VIDEO: Záver zápasu Fleury - Buday
Fleury od úvodného gongu ukázal, že stavil na rýchlosť, pohyb a presnosť. V postoji pôsobil ľahko a jeho údery nachádzali cieľ skôr než tie Budayove.
Rozhodujúci moment prišiel veľmi skoro. Po približne minúte a pol Fleury presne načasoval kombináciu, po ktorej sa Buday ocitol na zemi.
Hoci sa slovenský bojovník ešte pokúšal ustáť kritickú situáciu, šampión okamžite pritvrdil, nedal mu priestor na návrat do zápasu a rozhodca bol nútený duel ukončiť.
Will Fleury tak zvíťazil technickým knokautom v prvom kole, obhájil titul v ťažkej váhe a v hlavnom zápase večera poslal jasný odkaz celej divízii.