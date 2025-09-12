Dvojnásobný majster sveta bol suspendovaný. Vynechá tak aj svetový šampionát v Tokiu

Mike Powell na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici. (Autor: TASR)
TASR|12. sep 2025 o 18:25
Práve v Japonsku stanovil americký skokan do diaľky v roku 1991 svetový rekord.

BRATISLAVA. Jednotka pre integritu atletiky (AIU) suspendovala na neurčito bývalého amerického skokana do diaľky Mikea Powella.

Dôvodom by podľa agentúry AFP mali byť bezpečnostné obavy, AIU však v krátkom stanovisku neuviedla konkrétne dôvody.

Powell sa v súčasnosti venuje trénovaniu mladých atlétov na amerických školách.

Šesťdesiatjedenročný Američan má podľa vyjadrenia AIU zakázané zúčastniť sa na akýchkoľvek podujatiach pod záštitou Svetovej atletiky.

Pre dvojnásobného majstra sveta a držiteľa dvoch strieborných medailí z OH to znamená, že sa nemôže vrátiť ani do Tokia, kde v sobotu začínajú MS v atletike. Bolo to práve v Japonsku, kde v roku 1991 stanovil svetový rekord.

