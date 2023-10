Na sústredení sa otrávila jedlom. Shiffrinová je však pripravená lepšie ako vlani

Bolo to náročné. Ponáhľala som sa, aby som sa dostala do pretekárskeho režimu, pretože som vždy chcela sezónu v Söldene dobre odštartovať,“ prezradila na online tlačovej konferencii.

„Ochorela som. Neviem, presne čo to bolo. Testy na covid boli negatívne. Nikomu by som to nepriala. Choroba ma na týždeň vyradila a potom som cestovala do Európy. Nebola som schopná robiť žiadnu kondičnú záťaž.

„Vtedy sa mi uľavilo. Prinútilo ma to hlbšie sa zamyslieť nad prípravným obdobím. Naplánovala som si v podstate viac času a tento rok sme to presne tak urobili. Prišli sme o osem dní skôr ako kedykoľvek predtým. Vyrovnala som sa s časovým posunom a všetky mediálne povinnosti a tréningy som zvládala lepšie.

Najprv pôsobila ako trénerka západného regiónu a štyri roky neskôr sa prepracovala na asistentku technického trénera do Svetového pohára. Po dvoch rokoch presedlala na rýchlostné disciplíny, kde bola až do roku 2022.

Minulý rok som sa dostala do solídnej formy v obrovskom slalome až na konci roka v Semmeringu. Prvé preteky sú v podstate iba príležitosť pre čo najlepší tréning. Je to jediný kopec, ktorý je momentálne riadne pripravený na lyžiarske preteky. Teším sa na to.“

Bolo to niečo, čo som chcela viac preskúmať a nikdy som nemala motiváciu to urobiť. Karin má isté znalosti, ktoré mi pomôžu nájsť lepší systém,“ prezradila.

„Nie sú majstrovstvá sveta ani olympijské hry. Vlani bolo veľa pretekov v krátkom období. Kalendár na nasledujúcu sezónu vyzerá, že je viac rozložený. Máme príležitosť zaradiť do programu viac pretekov super-G, ako to bolo v posledných rokoch.“

Shiffrinová má na konte 88 víťazstiev SP a získala päť veľkých krištáľových glóbusov. Ak by vyhrala celkové prvenstvo aj v tejto sezóne, vyrovnala by rekord Annemarie Moserovej-Pröllovej.

„Stretla som sa s ňou pred niekoľkými rokmi. Pôsobila na mňa ako vášnivá lyžiarka. Podporila ma. Povedala mi, že raz ju predbehnem. Vtedy som ešte nebola zďaleka nejaká hrozba. Bol to fajn zážitok. Bol by to veľký úspech, ak by som dokázala jej rekord vyrovnať. Je to jeden z mojich najväčších cieľov.

Motivácia sa nemení, každý rok obnovuje. Veľa som sa naučila aj z minulej sezóny. Tento rok sa snažím viac pristupovať k tomu, aby som si našla čas vypracovať sa do svojej najlepšej formy. Dostať sa do pretekárskej formy je ako znovu sa učiť chodiť alebo plávať.

Niektorí sa čudovali, či som stratila motiváciu. Ja som sa pýtala, prečo? Prečo by som mala? Tento rok chcem opäť bojovať o celkové prvenstvo, pretože to bol vždy jeden z mojich najväčších cieľov.“