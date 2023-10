Šéftréner Shiffrinovej sa teší do Jasnej. Cítim tu históriu mojej rodiny, vraví

Ako hodnotí prípravu amerického ženského tímu ich šéftréner a s akými cieľmi vstupuje do sezóny obhajkyňa celkového prvenstva?

Dvadsaťpäťročná reprezentantka si privodila úraz ľavej nohy počas sústredenia na Novom Zélande. Američanka pravdepodobne vynechá celú sezónu.

„Opäť to bolí. Lyžovanie, veľmi ťa milujem, ale niekedy vieš byť poriadne brutálne. Absolvovala som úspešné sústredenie a chcela som sa vrátiť k úspešným momentom. Asi to budem musieť skúsiť znovu. Nie je to však prvýkrát,“ komentovala svoje zranenie na sociálnych sieťach.