Súčasný šéf Medzinárodnej lyžiarskej federácie chce pokračovať. Mení krajinu

Prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Johan Eliasch sa bude uchádzať v júni o znovuzvolenie do funkcie ako kandidát Gruzínska.
Rodné Švédsko ani jeho "adoptívna vlasť" Británia nepopulárneho funkcionára nenominovali. Zoznam piatich kandidátov na funkciu prezidenta oznámila FIS na svojom webe.
Podľa stanov federácie musia mať volební kandidáti platný pas krajiny, ktorá ich nominuje. Gruzínsky zväz sa zatiaľ k dôvodom Eliaschovej nominácie nevyjadril. Podľa agentúry SID sa špekulovalo o tom, že si Eliasch zariadi pas Arménska.
Zoznam kandidátov teraz preverí medzinárodná komisia FIS a pošle ho 20. mája členským federáciám. Voliť sa bude 11. júna na kongrese v Belehrade. Ďalšími kandidátmi sú Alexander Ospelt (Lichtenštajnsko), Anna Harboe Falkenbergová (Dánsko), Dexter Paine (USA) a Victoria Goslingová (Británia).
Eliasch, bývalý šéf firmy Head vyrábajúcej lyžiarske vybavenie, bol ako kandidát Británie zvolený za prezidenta FIS v roku 2021.
Už jeho znovuzvolenie o rok neskôr bolo kontroverzné: dalo sa hlasovať buď za neho, alebo sa zdržať. Možnosť "nie" neexistovala. Nemecký lyžiarsky zväz to vtedy označil za frašku.
Jediným z kandidátov do rady FIS bude aj dlhoročný český funkcionár Roman Kumpošt.