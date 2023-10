Choroba jej zobrala veľa síl. Vlhová je však odhodlaná súťažiť a podať dobrý výkon

„Ďalšie rozhodnutia urobíme vždy v danom momente, na základe aktuálnej situácie. Veľmi dôležitá správa však je, že Petra chce štartovať v Söldene! Veľmi rada by totiž čo najskôr prelomila napätie, ktoré panuje pred začiatkom každej novej sezóny,“ pokračoval tréner.

Choroba zobrala veľa síl

Príprava slovenskej lyžiarky po návrate z argentínskeho kempu nie je ideálna, preto sa tím posnaží vyťažiť zo sústredenia na švajčiarskom ľadovci maximum.

„V Saas-Fee nebudeme mať k dispozícii veľa dní na prípravu. Začneme v pondelok a pravdepodobne tam zostaneme do štvrtka, takže nás čakajú štyri tréningové dni na svahu, aby sme Petru nachystali na to, čo ju čaká v Söldene. Budeme sa, pochopiteľne, zameriavať na obrovský slalom, keďže to je disciplína, ktorú ju čaká na úvod sezóny. Čaká nás teraz veľa lyžovania a prakticky nič iné,“ dodal Mauro Pini.