Kulturista Križánek: Komentáre neprajníkov ma neskutočne vytáčajú

Vždy sa sústredím na Arnold Classic, pretože momentálne to býva spojené s majstrovstvami sveta. Ale Mr. Universe sa konalo po vyše 20 rokoch, čiže som sa zapísal do histórie ako jej prvý víťaz po obnovení, čo sa nesmierne cení.

Nemrzí vás trocha, že aj po takýchto výborných úspechoch sa stále nájdu ľudia, ktorých komentáre sú neraz za čiarou?

Nechcem byť neslušný, ale sú to zakomplexovaní tupci, ktorí závidia a nevedia, čo tento šport obnáša. Nestojí to ani za reč, ale neskutočne ma to vytáča, pretože reprezentujem Slovensko, som na svoju krajinu hrdý. Ale keď ťa vlastní urážajú takýmito komentármi, tak to naozaj nestojí za reč.

Vy ste momentálne najväčšou hviezdou asociácie Elite Pro. Fanúšikovia, či zahraničné média, vám ale neustále kladú otázku, kedy prestúpite do známejšej Pro League, ktorá usporadúva slávny turnaj Mr. Olympia.

Prestúpim tam, keď budem mať formu na absolútnu výhru celého podujatia. Rátam, že by to mohlo prísť tak okolo troch rokov, ale naozaj sa to nedá odhadnúť. Nič radšej nechcem dopredu sľubovať, aby som zasa zbytočne nerozvíril vody.