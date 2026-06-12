Štart pretekov 24h Le Mans či ME v rýchlostnej kanoistike. Športový program na dnes (13. jún)

Víťazi 24 hodinovky Le Mans v roku 2025.
Víťazi 24 hodinovky Le Mans v roku 2025. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 13. júna. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 13. júna

Futbal 

Motorizmus

  • 16:00 štart pretekov, 24h Le Mans

Formula 1

  • 16:00 kvalifikácia, Veľká cena Barcelony

Tenis

  • Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
  • Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte

  • 11:30 semifinále, challenger Bratislava Open 2026

Cestná cyklistika

  • 12:15 La Bridoire - Grand Colombier (133,6 km), 7. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes 

Vodný slalom

  • 11:06 kvalifikácia C1 ženy, Svetový pohár v Augsburgu
  • 12:06 kvalifikácia C1 muži, Svetový pohár v Augsburgu
  • 14:36 finále C1 ženy, Svetový pohár v Augsburgu /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 15:15 finále C1 muži, Svetový pohár v Augsburgu

Rýchlostná kanoistika

  • 11:00/14:00 finále 1000/500/200 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026 

Vodný zjazd

  • 9:00 rozjazdy, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode (Čunovo)
  • 10:55 finále K1 ženy, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
  • 11:14 finále C1 muži, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
  • 13:44 finále K1 muži, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 14:03 finále C1 ženy, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
  • 16:43 finále C2 muži, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
  • 16:54 finále C2 ženy, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)

Hádzaná

  • 15:00 SC Magdeburg – Füchse Berlín, semifinále Final Four LM
  • 18:00 Aalborg Handbold – FC Barcelona, semifinále Final Four LM

Volejbal

Triatlon

  • 15:30 elite ženy, ME v Tarragone
  • 18:30 elite muži, ME v Tarragone
TV program: sobota, 13. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Víťazi 24 hodinovky Le Mans v roku 2025.
    Víťazi 24 hodinovky Le Mans v roku 2025.
    Štart pretekov 24h Le Mans či ME v rýchlostnej kanoistike. Športový program na dnes (13. jún)
    dnes 00:00
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