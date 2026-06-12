Štart pretekov 24h Le Mans či ME v rýchlostnej kanoistike. Športový program na dnes (13. jún)

Športový program na sobotu, 13. júna
Futbal
Motorizmus
- 16:00 štart pretekov, 24h Le Mans
Formula 1
- 16:00 kvalifikácia, Veľká cena Barcelony
Tenis
- Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
- Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte
- 11:30 semifinále, challenger Bratislava Open 2026
Cestná cyklistika
- 12:15 La Bridoire - Grand Colombier (133,6 km), 7. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Vodný slalom
- 11:06 kvalifikácia C1 ženy, Svetový pohár v Augsburgu
- 12:06 kvalifikácia C1 muži, Svetový pohár v Augsburgu
- 14:36 finále C1 ženy, Svetový pohár v Augsburgu /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 15:15 finále C1 muži, Svetový pohár v Augsburgu
Rýchlostná kanoistika
- 11:00/14:00 finále 1000/500/200 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026
Vodný zjazd
- 9:00 rozjazdy, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode (Čunovo)
- 10:55 finále K1 ženy, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
- 11:14 finále C1 muži, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
- 13:44 finále K1 muži, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 14:03 finále C1 ženy, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
- 16:43 finále C2 muži, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
- 16:54 finále C2 ženy, 3. kolo SP v zjazde na divokej vode(Čunovo)
Hádzaná
- 15:00 SC Magdeburg – Füchse Berlín, semifinále Final Four LM
- 18:00 Aalborg Handbold – FC Barcelona, semifinále Final Four LM
Volejbal
- 16:00 Fínsko - Izrael, turnaj EL žien
- 16:30 Slovensko - Gruzínsko, turnaj EL mužov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Triatlon
- 15:30 elite ženy, ME v Tarragone
- 18:30 elite muži, ME v Tarragone
TV program: sobota, 13. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.