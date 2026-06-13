Slovensko chce hostiť gymnastickú elitu. Máte budúcnosť, vraví šéf svetovej federácie

Slovensko má záujem organizovať vrcholné gymnastické podujatia. Vedenie Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) o tom informovalo aj prezidenta Svetovej gymnastiky Morinariho Watanabeho
Japonský šéf strešnej organizácie svetového gymnastického hnutia navštívil Slovensko počas podujatia 4ka Slovak Parkour Open v Bratislave.
„Prezidenta Svetovej gymnastiky viaže k Slovenskej gymnastickej federácii dlhodobé priateľstvo, rád sem chodí. Diskutovali sme o nejakých možnostiach, ako posunúť našu spoluprácu na vyššiu úroveň, teda zorganizovať podujatie nejakého svetového alebo európskeho významu. Môže to byť Svetový pohár, v kútiku duše dúfame v majstrovstvá Európy.
Rozmýšľame, hľadáme nejaké termíny, pretože príprava takéhoto podujatia trvá dva-tri roky. Svetová gymnastika zastrešuje osem športov, môžeme si vyberať, do akého veľkého podujatia sa pustíme. Budem veľmi rád, ak sa gymnastická mapa rozšíri aj o Slovensko,“ povedal pre TASR prezident SGF Ľuboš Vilček.
Svetová gymnastika zastrešuje z olympijských odvetví športovú gymnastiku, modernú gymnastiku a skoky na trampolíne. Pod jej krídla patria aj parkour, či aerobik, ktoré môžu olympijský štatút získať v budúcnosti.
„Zorganizovali sme už štvrtý ročník Slovak Parkour Open, aj toto nás učí, ako zvládnuť významné akcie. Samozrejme, veľmi dôležité je mať k dispozícii peniaze, ale hlavne potrebujete mať tím nadšených ľudí, odborníkov, ktorí sú ochotní pracovať a pripravovať toto podujatie. Do parkouru chceme určite investovať, ale premýšľame aj o významných akciách iných gymnastických odvetví.
Najviac skúseností máme asi so športovým aerobikom. Do úvahy prichádza aj moderná gymnastika, v ktorej máme veľkú tradíciu s organizovaním súťaží. Všetko je otvorené, začali sme rozmýšľať, uvažovať. Aj návšteva prezidenta Svetovej gymnastiky nám pomáha, dokázal nás usmerniť, poradiť, čo by bolo pre Slovensko najvýhodnejšie,“ informoval Vilček.
S organizáciou Slovak Parkour Open vyjadril prezident Svetovej gymnastiky spokojnosť a pripomenul, že úspech čo najväčšieho množstva podobných podujatí je dôležitý pre rozvoj športu a jeho ambíciu zaradiť sa do skupiny olympijských športov.
„Mali sme šancu predstaviť sa už na hrách v Paríži. Potrebujeme však dokonalú organizáciu podujatí a perfektnú infraštruktúru. Pomaly ideme na tejto ceste správnym smerom. Ak sa nám podarí odstrániť všetky prekážky, s ktorými sa pasujú všetky mladé športy, parkour sa môže dostať do olympijského programu.
Ďakujeme Slovensku za veľmi dobrú organizáciu Slovak Parkour Open, prosím, pokračujte v tom. Slovenská gymnastika má dlhú tradíciu a aj jej budúcnosť vyzerá dobre,“ uviedol Watanabe.