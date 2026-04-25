Nikto nebol mladší ako Melicherík. Zoznam piatich najmladších Slovákov v histórii MS U18

Max Melicherík.
Fotogaléria (19)
Peter Vretenička|25. apr 2026 o 16:29
ShareTweet0

Z päť najmladších hráčov je jediným, ktorý zatiaľ nehral v NHL.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov robia v Trenčíne na domácom ľade fanúšikom obrovskú radosť.

V prvom zápase zaskočili Kanadu a zvíťazili 2:1, v ďalšom potvrdili rolu favorita proti Nórsku a vyhrali 6:1.

Do druhého zápasu zasiahol aj najmladší hráč nominácie, Max Melicherík. Stal sa tak vo veku 15 rokov, 4 mesiace a 26 dní najmladším Slovákom v histórii MS U18.

Pri tejto príležitosti sme sa pozreli, ktorí hráči mu robia spoločnosť v zozname päť najmladších hráčov spod Tatier v histórii MS do 18 rokov.

5. Tomáš Jurčo (16r/3m/13d)

Svoj debut v osemnástke si odbil vo veku 16 rokov, 3 mesiace a 13 dní na MS U18 v roku 2009. K výhre 5:2 proti Nórsku pomohol asistenciou pri góle Michaela Vandasa na 4:2.

Hoci bol najmladším hráčom slovenského tímu, turnaj zakončil po 6 zápasoch so ziskom 5 bodov (2+3) ako jeho najproduktívnejší hráč.

4. Richard Pánik (16r/2m/6d)

V osemnástke debutoval na šampionáte v roku 2007 proti Švédsku, ktoré Slováci zaskočili a zdolali vysoko 6:3.

V tom zápase Pánik nastupoval vo formácii s Adamom Lapšanským a Petrom Galambošom, no bodovo sa v ňom nepresadil.

V priebehu turnaja si však počas šesť zápasov pripísal na svoje konto 2 asistencie.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026
Na snímke hráči Slovenska sa tešia po prvom góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke radosť hráčov Slovenska po skončení zápasu základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke sprava Ivan Matta zo Slovenska strieľa gól v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
19 fotografií
Na snímke zľava Philip Tollefsen z Nórska, Matúš Válek zo Slovenska a brankár Maximillian Aas z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom.Na snímke Michal Jakubec zo Slovenska, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu za Slovensko po skončení zápasu základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Ivan Matta zo Slovenska sa teší po góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia po druhom góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia po prvom góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Ondrej Tariška zo Slovenska, Marcus Saether z Nórska a Maximillian Aas z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Tomáš Selič zo Slovenska a Casper Kjolmoen z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Rafael Johansen z Nórska, Jonas Gulbrandsen z Nórska a Jakub Floriš zo Slovenska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hlavný tréner Slovenska Martin Dendis v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Samuel Šramatý a Michal Jakubec zo Slovenska sa tešia po treťom góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke fanúšikovia Slovenska asa tešia po góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Jakub Floriš zo Slovenska, brankár Samuel Hrenák zo Slovenska a Simon Caspersen-Snilsberg z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Oliver Botka zo Slovenska a Berge Nergaard z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Ivan Matta zo Slovenska a William Backlund z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Samuel Šramatý zo Slovenska a Jesper Juntti z Nórska v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

3. Erik Černák (15r/10m/21d)

V apríli 2013 sa stal vôbec prvým Slovákom, ktorý na MS do 18 rokov nastúpil ako 15-ročný. Pri prehre 1:4 proti Kanade debutoval v prvom obrannom páre po boku Mislava Rosandiča.

Zaujímavosťou je, že v rovnakom zápase si debut odbil aj vtedy 16-ročný Connor McDavid, ktorý sa v ňom blysol gólom do siete Denisa Godlu a pridal aj dve asistencie.

Černák na turnaji nazbieral v šiestich stretnutiach dve asistencie, ale aj to mu stačilo, aby bol spolu s Patrikom Bačíkom najproduktívnejším obrancom tímu.

O rok neskôr už viedol osemnástku na svetovom šampionáte vo Fínsku ako kapitán.

Súvisiaci článok
2. Samuel Kňažko (15r/8m/12d)

Bodoval už pri svojom debute proti Fínsku na MS v roku 2018, keď v presilovke nabil na gól Maximovi Čajkovičovi.

Zapísal si aj plusový bod pri góle Olivera Okuliara, no Slováci so Samuelom Hlavajom v bráne napokon podľahli Fínom 2:5.

V treťom zápase pri vysokej výhre 7:1 proti Francúzsku otváral skóre duelu a neskôr v presilovke zvyšoval na 4:1.

Turnaj zakončil so ziskom troch bodov v piatich zápasoch ako druhý najproduktívnejší obranca tímu.

1. Max Melicherík (15r/4m/26d)

Debut si odbil v druhom zápase MS U18 2026 a to proti Nórsku. Odohral 9 striedaní a podľa oficiálnych štatistík na stránke IIHF strávil na ľade 7 minút a 46 sekúnd.

Ako center sa zúčastnil štyroch vhadzovaní, z ktorých tri vyhral. „Je to pre mňa maličkosť a chcem tu byť porovnávaný, ako keby som bol ročník 2008 a hrať najlepšie, ako môžem.

Bojoval som o to celú prípravu a som rád, že som mohol hrať. Bola sa pozrieť celá rodina,“ povedal po zápase Max Melicherík.

Ako hráč narodený v roku 2010 sa môže MS do 18 rokov zúčastniť ešte aj v rokoch 2027 a 2028, pričom prípadný draft do NHL ho čaká až v roku 2029.

Z kvarteta Jurčo, Pánik, Černák a Kňažko boli všetci draftovaní v prvých troch kolách. Čas ukáže, či na nich Melicherík dokáže nadviazať. 

MS v hokeji U18 2026 - skupina A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Kanada

3

2

0

0

1

15:2

6

2.

Fínsko

2

2

0

0

0

8:1

6

3.

Slovensko

2

2

0

0

0

8:2

6

4.

Lotyšsko

2

0

0

0

2

0:8

0

5.

Nórsko

3

0

0

0

3

2:20

0

MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Fotka zo zápasu Nórsko - Kanada na MS U18 2026.
    dnes 16:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»MS v hokeji U18 2026»Nikto nebol mladší ako Melicherík. Zoznam piatich najmladších Slovákov v histórii MS U18