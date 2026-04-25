Nikto nebol mladší ako Melicherík. Zoznam piatich najmladších Slovákov v histórii MS U18

Slovenskí hokejisti do 18 rokov robia v Trenčíne na domácom ľade fanúšikom obrovskú radosť.
V prvom zápase zaskočili Kanadu a zvíťazili 2:1, v ďalšom potvrdili rolu favorita proti Nórsku a vyhrali 6:1.
Do druhého zápasu zasiahol aj najmladší hráč nominácie, Max Melicherík. Stal sa tak vo veku 15 rokov, 4 mesiace a 26 dní najmladším Slovákom v histórii MS U18.
Pri tejto príležitosti sme sa pozreli, ktorí hráči mu robia spoločnosť v zozname päť najmladších hráčov spod Tatier v histórii MS do 18 rokov.
5. Tomáš Jurčo (16r/3m/13d)
Svoj debut v osemnástke si odbil vo veku 16 rokov, 3 mesiace a 13 dní na MS U18 v roku 2009. K výhre 5:2 proti Nórsku pomohol asistenciou pri góle Michaela Vandasa na 4:2.
Hoci bol najmladším hráčom slovenského tímu, turnaj zakončil po 6 zápasoch so ziskom 5 bodov (2+3) ako jeho najproduktívnejší hráč.
4. Richard Pánik (16r/2m/6d)
V osemnástke debutoval na šampionáte v roku 2007 proti Švédsku, ktoré Slováci zaskočili a zdolali vysoko 6:3.
V tom zápase Pánik nastupoval vo formácii s Adamom Lapšanským a Petrom Galambošom, no bodovo sa v ňom nepresadil.
V priebehu turnaja si však počas šesť zápasov pripísal na svoje konto 2 asistencie.
3. Erik Černák (15r/10m/21d)
V apríli 2013 sa stal vôbec prvým Slovákom, ktorý na MS do 18 rokov nastúpil ako 15-ročný. Pri prehre 1:4 proti Kanade debutoval v prvom obrannom páre po boku Mislava Rosandiča.
Zaujímavosťou je, že v rovnakom zápase si debut odbil aj vtedy 16-ročný Connor McDavid, ktorý sa v ňom blysol gólom do siete Denisa Godlu a pridal aj dve asistencie.
Černák na turnaji nazbieral v šiestich stretnutiach dve asistencie, ale aj to mu stačilo, aby bol spolu s Patrikom Bačíkom najproduktívnejším obrancom tímu.
O rok neskôr už viedol osemnástku na svetovom šampionáte vo Fínsku ako kapitán.
2. Samuel Kňažko (15r/8m/12d)
Bodoval už pri svojom debute proti Fínsku na MS v roku 2018, keď v presilovke nabil na gól Maximovi Čajkovičovi.
Zapísal si aj plusový bod pri góle Olivera Okuliara, no Slováci so Samuelom Hlavajom v bráne napokon podľahli Fínom 2:5.
V treťom zápase pri vysokej výhre 7:1 proti Francúzsku otváral skóre duelu a neskôr v presilovke zvyšoval na 4:1.
Turnaj zakončil so ziskom troch bodov v piatich zápasoch ako druhý najproduktívnejší obranca tímu.
1. Max Melicherík (15r/4m/26d)
Debut si odbil v druhom zápase MS U18 2026 a to proti Nórsku. Odohral 9 striedaní a podľa oficiálnych štatistík na stránke IIHF strávil na ľade 7 minút a 46 sekúnd.
Ako center sa zúčastnil štyroch vhadzovaní, z ktorých tri vyhral. „Je to pre mňa maličkosť a chcem tu byť porovnávaný, ako keby som bol ročník 2008 a hrať najlepšie, ako môžem.
Bojoval som o to celú prípravu a som rád, že som mohol hrať. Bola sa pozrieť celá rodina,“ povedal po zápase Max Melicherík.
Ako hráč narodený v roku 2010 sa môže MS do 18 rokov zúčastniť ešte aj v rokoch 2027 a 2028, pričom prípadný draft do NHL ho čaká až v roku 2029.
Z kvarteta Jurčo, Pánik, Černák a Kňažko boli všetci draftovaní v prvých troch kolách. Čas ukáže, či na nich Melicherík dokáže nadviazať.