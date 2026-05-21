Väčšie klzisko mu neprekáža. Tkachukovi sa páčila hra USA pri premiére na MS

Americký útočník Matthew Tkachuk absolvoval v stredajšom zápase proti Nemecku svoj debut na MS v hokeji.
Po tom, čo jeho tím nepostúpil do play off, sa rozhodol prijať ponuku trénerského štábu a môže sa stať prvým Američanom, ktorý skompletizuje tzv. Zlatú trojkorunu, resp Triple Gold Club.
Reprezentanti USA sú na MS vo Švajčiarsku v pozícii obhajcov zlatých medailí, no na turnaj pricestovali bez viacerých zvučných mien.
V olympijskej sezóne, v ktorej triumfovali aj na ZOH v Miláne, dali na MS priestor viacerým mladíkom. Zo zlatého olympijského tímu sú v tíme iba traja hráči - brankár Drew Commesso, obranca Justin Faulk a práve Tkachuk.
Útočník Floridy už má v zbierke úspechov aj dve prvenstvá v Stanleyho pohári (2024, 2025) a tak sa môže stať prvým Američanom, ktorý sa stane členom prestížneho Triple Gold Clubu, v ktorom sú víťazi MS, ZOH a Stanleyho pohára. Doteraz v ňom figuruje 31 mien.
VIDEO: Zostrih zápasu USA - Nemecko na MS v hokeji 2026
Tkachuk debutoval na MS víťazstvom, Američania zdolali Nemecko 4:3 po samostatných nájazdoch.
„Neviem, či sme v prvých dvoch tretinách v niektorom aspekte hrali naozaj dobre. V tretej tretine to už bolo lepšie, naše prihrávky boli presnejšie. Spravili sme jednoduché chyby, ktoré by sa nemali stávať. Súpera sme v tretej tretine striedanie za striedaním vyčerpávali až sme nakoniec strelili gól. Naša hra sa mi celkovo páčila,“ citoval Tkachuka web iihf.com.
Tkachuk hral v uplynulých troch sezónach finále play off NHL a v prebiehajúcej štartoval aj na ZOH. Zároveň mu ju znepríjemnili zdravotné problémy, pre ktoré odohral iba 31 zápasov základnej časti (so ziskom 34 bodov). Po tom, čo sa Florida nedostala do play off, sa rozhodol štartovať v Zürichu.
„Chcel som prísť. V tejto sezóne nie je môj tím v play off NHL a ja sa cítim dobre. Mal som šťastie, že som v minulých sezónach dosiahol úspechy v Stanleyho pohári a na ZOH. Teraz sa snažím udržať sa na tejto víťaznej ceste. Zatiaľ mám (na MS) bilanciu 1:0, takže je to v poriadku,“ poznamenal Tkachuk.
Spojené štáty už reprezentoval na ZOH, na Turnaji štyroch krajín (2024) a aj na majstrovstvách sveta hráčov do 18 i 20 rokov. Štart na MS je pre neho nová skúsenosť.
„Je tu väčšie klzisko, no inak sa toho veľa nemení. Olympijské hry sú mekkou hokeja, ale na oboch mám možnosť reprezentovať svoju krajinu. Je mi cťou byť v tíme na oboch týchto turnajoch,“ poznamenal Tkachuk.
Program a výsledky USA na MS v hokeji 2026
