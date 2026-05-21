    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina A
    4 - 3
    1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
    Sam. nájazdy, 2:1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    PrehľadOnline prenosSumárVideoTkachuk

    Väčšie klzisko mu neprekáža. Tkachukovi sa páčila hra USA pri premiére na MS

    Matthew Tkachuk na MS v hokeji 2026
    Matthew Tkachuk na MS v hokeji 2026 (Autor: REUTERS)
    TASR|21. máj 2026 o 13:38
    Hviezdny Američan má šancu vstúpiť do Triple Gold Clubu.

    Americký útočník Matthew Tkachuk absolvoval v stredajšom zápase proti Nemecku svoj debut na MS v hokeji.

    Po tom, čo jeho tím nepostúpil do play off, sa rozhodol prijať ponuku trénerského štábu a môže sa stať prvým Američanom, ktorý skompletizuje tzv. Zlatú trojkorunu, resp Triple Gold Club.

    Reprezentanti USA sú na MS vo Švajčiarsku v pozícii obhajcov zlatých medailí, no na turnaj pricestovali bez viacerých zvučných mien.

    V olympijskej sezóne, v ktorej triumfovali aj na ZOH v Miláne, dali na MS priestor viacerým mladíkom. Zo zlatého olympijského tímu sú v tíme iba traja hráči - brankár Drew Commesso, obranca Justin Faulk a práve Tkachuk.

    Útočník Floridy už má v zbierke úspechov aj dve prvenstvá v Stanleyho pohári (2024, 2025) a tak sa môže stať prvým Američanom, ktorý sa stane členom prestížneho Triple Gold Clubu, v ktorom sú víťazi MS, ZOH a Stanleyho pohára. Doteraz v ňom figuruje 31 mien.

    VIDEO: Zostrih zápasu USA - Nemecko na MS v hokeji 2026

    Tkachuk debutoval na MS víťazstvom, Američania zdolali Nemecko 4:3 po samostatných nájazdoch.

    „Neviem, či sme v prvých dvoch tretinách v niektorom aspekte hrali naozaj dobre. V tretej tretine to už bolo lepšie, naše prihrávky boli presnejšie. Spravili sme jednoduché chyby, ktoré by sa nemali stávať. Súpera sme v tretej tretine striedanie za striedaním vyčerpávali až sme nakoniec strelili gól. Naša hra sa mi celkovo páčila,“ citoval Tkachuka web iihf.com.

    Tkachuk hral v uplynulých troch sezónach finále play off NHL a v prebiehajúcej štartoval aj na ZOH. Zároveň mu ju znepríjemnili zdravotné problémy, pre ktoré odohral iba 31 zápasov základnej časti (so ziskom 34 bodov). Po tom, čo sa Florida nedostala do play off, sa rozhodol štartovať v Zürichu.

    „Chcel som prísť. V tejto sezóne nie je môj tím v play off NHL a ja sa cítim dobre. Mal som šťastie, že som v minulých sezónach dosiahol úspechy v Stanleyho pohári a na ZOH. Teraz sa snažím udržať sa na tejto víťaznej ceste. Zatiaľ mám (na MS) bilanciu 1:0, takže je to v poriadku,“ poznamenal Tkachuk.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Nemecko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Nemecký hráč Fabio Wagner, zľava, americký hráč Matt Coronato, nemecký brankár Philipp Grubauer a nemecký hráč Leon Huttl bojujú o puk počas zápasu základnej skupiny A MS v hokeji.
    Americký hokejista Isaac Howard (uprostred) sa teší z gólu na 1:1 so spoluhráčmi Willom Borgenom, Alexom Steevesom a Tommym Novakom počas zápas.
    Americký hokejista Isaac Howard sa teší z gólu na 1:1 počas zápasu základnej A-skupiny USA - Nemecko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Americký hráč Oliver Moore, hore, bojuje o puk s nemeckým hráčom Eric Mik počas zápasu základnej skupiny A na MS v hokeji 2026.
    Nemecký hráč Marc Michaelis (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi po strelení tretieho gólu počas zápasu základnej skupiny A medzi Spojenými štátmi a Nemeckom na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji v Zürichu.Nemecký hráč Marc Michaelis (vpravo) skóruje popri brankárovi Spojených štátov Devinovi Cooleym počas zápasu základnej skupiny A medzi USA a Nemeckom na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji v Zürichu.Nemecký hráč Leon Gawanke oslavuje po góle svojho spoluhráča Frederika Tiffelsa počas zápasu základnej skupiny A medzi Spojenými štátmi a Nemeckom na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji 2026 v Zürichu.

    Spojené štáty už reprezentoval na ZOH, na Turnaji štyroch krajín (2024) a aj na majstrovstvách sveta hráčov do 18 i 20 rokov. Štart na MS je pre neho nová skúsenosť.

    „Je tu väčšie klzisko, no inak sa toho veľa nemení. Olympijské hry sú mekkou hokeja, ale na oboch mám možnosť reprezentovať svoju krajinu. Je mi cťou byť v tíme na oboch týchto turnajoch,“ poznamenal Tkachuk.

    Program a výsledky USA na MS v hokeji 2026

    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    1 - 3
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    1 - 5
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    6 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    4 SN - 3
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena

    Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    MS v hokeji 2026

    Graňák: Nemáme oveľa lepší tím než Nóri. Ramsayho štýl bol atraktívny, Országhov efektívny
    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry nad Slovinskom na MS v hokeji 2026.rozhovor
    Graňák: Nemáme oveľa lepší tím než Nóri. Ramsayho štýl bol atraktívny, Országhov efektívny
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 14:30
