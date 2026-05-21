Fotka na pamiatku a koniec priateľstva. Koch nastúpi proti Kochovi, no vtipy pôjdu bokom

Štvrtkový zápas skupiny B medzi hokejistami Slovenska a Dánska na MS 2026 (od 20.20) priniesie aj konfrontáciu dvoch menovcov.
Obrancovia Patrik Koch a Dán Anders Koch sa stretli aj v nedávnych zápasoch v Spišskej Novej vsi, kde si spravili aj spoločnú fotografiu a vtipkovali.
V súboji, ktorý môže výrazne napovedať do šancí oboch tímov postúpiť do štvrťfinále MS, však pôjdu žarty bokom.
Pre oba tímy boli dva vzájomné zápasy vrcholom záverečnej prípravy na MS. Na Spiši sa najskôr tešili Dáni po víťazstve 3:0, následnú generálku lepšie zvládol slovenský tím po výsledku 4:2.
Patrik Koch nastúpil iba v druhom z týchto zápasov, v ktorom zároveň narazil na svojho menovca. Ešte pred zápasom vznikla aj ich spoločná fotografia.
„Poprosili nás, aby sme si spravili spoločnú fotku. Prehodili sme pár slov, aj nejaké vtipy. Povedal som mu, že najskôr mi on musí prihrať na gól a potom prihrám ja jemu. Vyzerá byť v pohode, ale asi sa nestretneme niekde pri káve,“ uviedol Patrik Koch pre TASR.
Pre 29-ročného reprezentanta je šampionát vo Fribourgu piaty v kariére, jeho o rok mladší dánsky menovec hrá na štvrtom.
Slovenský obranca verí, jeho tím nadviaže na tri víťazstvá a spraví dôležitý krok k postupu do štvrťfinále.
„Myslím si, že to bude vyrovnaný zápas. Každý z tímov to bude chcieť preklopiť na svoju stranu. Musíme hrať zodpovedne a ukázať, že to chceme viac než súper,“ povedal Patrik Koch.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
