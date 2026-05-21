    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Sledujte na Joj
    Joj

    Fotka na pamiatku a koniec priateľstva. Koch nastúpi proti Kochovi, no vtipy pôjdu bokom

    Patrik Koch
    Patrik Koch (Autor: TASR)
    TASR|21. máj 2026 o 09:40
    Na kávu spolu nepôjdu, vraví slovenský obranca.

    Štvrtkový zápas skupiny B medzi hokejistami Slovenska a Dánska na MS 2026 (od 20.20) priniesie aj konfrontáciu dvoch menovcov.

    Obrancovia Patrik Koch a Dán Anders Koch sa stretli aj v nedávnych zápasoch v Spišskej Novej vsi, kde si spravili aj spoločnú fotografiu a vtipkovali.

    V súboji, ktorý môže výrazne napovedať do šancí oboch tímov postúpiť do štvrťfinále MS, však pôjdu žarty bokom.

    Pre oba tímy boli dva vzájomné zápasy vrcholom záverečnej prípravy na MS. Na Spiši sa najskôr tešili Dáni po víťazstve 3:0, následnú generálku lepšie zvládol slovenský tím po výsledku 4:2.

    Patrik Koch nastúpil iba v druhom z týchto zápasov, v ktorom zároveň narazil na svojho menovca. Ešte pred zápasom vznikla aj ich spoločná fotografia.

    „Poprosili nás, aby sme si spravili spoločnú fotku. Prehodili sme pár slov, aj nejaké vtipy. Povedal som mu, že najskôr mi on musí prihrať na gól a potom prihrám ja jemu. Vyzerá byť v pohode, ale asi sa nestretneme niekde pri káve,“ uviedol Patrik Koch pre TASR.

    Pre 29-ročného reprezentanta je šampionát vo Fribourgu piaty v kariére, jeho o rok mladší dánsky menovec hrá na štvrtom.

    Slovenský obranca verí, jeho tím nadviaže na tri víťazstvá a spraví dôležitý krok k postupu do štvrťfinále.

    „Myslím si, že to bude vyrovnaný zápas. Každý z tímov to bude chcieť preklopiť na svoju stranu. Musíme hrať zodpovedne a ukázať, že to chceme viac než súper,“ povedal Patrik Koch.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    5
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

