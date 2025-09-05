Nagelsmann schytáva kritiku. Nemecký velikán ani nevie, aký systém chceli hrať

TASR|5. sep 2025 o 18:22
Tridsaťosemročný kouč príliš experimentoval.

BERLÍN. Bývalý nemecký futbalový reprezentant Lothar Matthäus po úvodnom kvalifikačnom zápase MS 2026 skritizoval trénera národného tímu Juliana Nagelsmanna.

Tridsaťosemročný kouč podľa neho mužstvo nepripravil dobre.

Favorizovaní Nemci v Bratislave podľahli Slovensku 0:2. „Mal som dojem, že tím Juliana Nagelsmanna bol celkom prekvapený. Neočakával tento štýl hry a zaskočil ho agresívny pressing Slovenska.

Hrali jeden na jedného cez celé ihrisko a my sme si s tým vôbec nevedeli poradiť,“ konštatoval Matthäus podľa DPA.

Majster sveta a držiteľ Zlatej lopty z roku 1990 si zároveň myslí, že vzhľadom na dôležitosť stretnutia Nagelsmann príliš experimentoval.

„Ani neviem, ako sme vlastne hrali a aký bol na Slovensku plán. Bolo to 4-2-2-2 bez lopty a 3-5-2 s loptou? Chcel vyskúšať svoj starý systém z Lipska? Jednoducho si na všetky tie zmeny nedokážem zvyknúť,“ dodal Matthäus.

Nemci na Tehelnom poli prehrali len štvrtý zo 105 kvalifikačných zápasov MS od roku 1934. Štvornásobní majstri sveta zaznamenali v kvalifikácii svetových šampionátov vôbec prvú prehru na pôde súpera.

dnes 18:222
