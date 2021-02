Šťastná Vlhová? To je najviac, čo si môžeme želať, tvrdí expert

Jednoznačne. Za týchto okolností je druhé miesto výborné. Dôležitý bol jej prejav, keď prišla do cieľa druhého kola. Ukázala veľké emócie a radosť.

Petra Vlhová je maximalistka. Bude spokojná so striebornou medailou zo slalomu?

Bolo to prvýkrát na šampionáte, čo prejavila takúto radosť. Ako to vnímate?

Úprimne sa tešila. Je vidieť, že dáva do lyžovania a svojich jázd všetko. Možno jej to nejde úplne podľa predstáv, ale práve vtedy je dôležité to zvládnuť. Ktorý Slovák či Slovenka si môžu povedať, že skončili na druhom mieste na majstrovstvách sveta?