Mladý rekordér. Za sezónu strelil nevídané množstvo gólov

V oboch prípadoch sa jedná o svetových hráčov. Legendy futbalu, ktoré sa zapísali do histórie.

Jedná sa o mládežnícke súťaže, no streliť 135 gólov za sezónu je fantastické.

I keď sa to nedá porovnávať, podobný rekord zaznamenal jedenásťročný futbalista ŠK Modranka . Matej Dudáš strelil v sezóne 2022/23 najviac gólov zo všetkých futbalistov na Slovensku. Sieť súperov rozvlnil 135-krát!

Matej dokáže hrať na akomkoľvek poste, vyniká rýchlosťou, dynamikou a streľbou. Je to komplexný futbalista,“ dodal.

„Nie je to náhoda. Matej je komplexný hráč, ktorý má výborný výber miesta a je gólový. Ak bude na sebe poctivo pracovať, môže to dotiahnuť ďaleko,“ o svojom zverencovi povedal tréner ŠK Modranka Adam Križan.

Za svoj strelecký rekord si odniesol špeciálne ocenenie. Prevzal si ho na Gala Grassroots 2023 v Šamoríne, podujatí, na ktorom Slovenský futbalový zväz oceňoval najlepších amatérov, futbalových nadšencov, rekordérov, ale aj talentovaných mladých hráčov a hráčky, trénerov i rozhodcov.

„Gratulujem mu k jeho veľkého úspechu, veľmi sa z neho tešíme. Prajem mu, aby to dotiahol ďaleko, no hlavne, aby mal z futbalu radosť. Pretože to je v jeho veku najdôležitejšie,“ odkázal.