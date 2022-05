Tvrdý súboj so Škrtelom si nepamätá. Čavrič pozdravil fanúšikov z nemocnice

BRATISLAVA. Finále Slovnaft Cupu sprevádzala hlučná atmosféra. Až na jeden moment, po ktorom Tehelné pole stíchlo.

Išlo o tvrdý stret Martina Škrtela a Aleksandara Čavriča, po ktorom odchádzal futbalista Slovana na nosidlách.

"Martinov zákrok bol hrubý a na hrane agresivity. Keď si to pozriete v spomalenom zábere, nehrala sa lopta, ale telo. Je tak naučený hrať, beriem to. Ale pri všetkej úcte k Martinovi, bol to nešportový zákrok," vyjadril sa tréner Slovana Vladimír Weiss starší.