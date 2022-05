Iné mužstvá by to položilo. My sme boli nezlomní, tešil sa kapitán Škrtel

Martin, v prvom rade blahoželáme k zisku Slovnaft Cupu.

Ďakujem.

Bol to dlhý boj, ktorý rozhodlo až predĺženie. Užili ste si tento ťažký zápas?

Bolo to, veru, to posledné, čo som na konci sezóny a v mojom veku potreboval. Bolo to nesmierne ťažké. Hrali sme proti výbornému súperovi a víťazstvo si nesmierne ceníme. Myslím si, že je to takto spravodlivé, že Slovan vyhral titul a my zase pohár. Pretože za tú sezónu, najmä za tú jesennú časť, sme si nejakú trofej zaslúžili.

Čo podľa vás rozhodlo finálové derby?

Nezlomnosť. Dostali sme gól, čo by možno iné mužstvá položilo, ale my sme do minúty odpovedali a vrátili sa do zápasu. V predĺžení to bolo ťažké, obe mužstvá išli na dno svojich síl. Ale veril som, že by sa nám v tej druhej časti mohol podariť nejaký brejk. A stalo sa.

O víťaznom góle rozhodla aj chyba brankára Slovana Adriána Chovana. Aký máte na to pohľad?

Situáciu som ani nevidel, len som zbadal, ako sa Azevedo raduje. Futbal je aj o chybách a dnes ju spravil Aďo. Bohužiaľ pre Slovan, chvalabohu pre nás. Isteže, dnes bude smutný, ale je ešte mladý a všetko má pred sebou. Verím, že tých chýb z jeho strany bude v budúcnosti čo najmenej.