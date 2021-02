Strieborná Vlhová: Bol to veľký boj. Mohla som aj vypadnúť

Petra Vlhová predviedla v slalomovej časti takmer najlepšiu jazdu. V cieli bolo na nej vidieť únavu. Sťažka dýchala, zamávala do kamery. Emócie na sebe neukázala.

Pre Vlhovú to je celkovo piata medaila z majstrovstiev sveta, tretia strieborná. V zimných športoch je v ére samostatnosti najúspešnejším slovenským športovcom.

Lenže v porovnaní s minulosťou sa v kombinácii namiesto skráteného zjazdu jazdí v rámci prvého kola super-G. A to je disciplína, v ktorej už Vlhová uspela.

Naposledy, keď v kombinácii prišla do cieľa, bolo z toho striebro na majstrovstvách sveta vo švédskom Are 2019.

Do prvého kola odštartovala slovenská lyžiarka s nezvykle vysokým štartovým číslom 26. Nemala totiž v poradí pre nasadzovanie žiadne body. Posledné dve alpské kombinácie Vlhová nedokončila.

„Bol to boj a bolo to veľmi ťažké na koncentráciu. Mám však medailu, a to sa počíta,“ komentovala svoj výkon pre RTVS.

Američanka pritom doteraz ešte nikdy v alpskej kombinácii na majstrovstvách sveta neštartovala, hoci je na nich už piaty raz. Až v Cortine to bola jej premiéra v tejto disciplíne.

„Som stále v hre, teraz to bude tesné a slalom rozhodne. Budem musieť ísť naplno, dať do toho všetko a uvidíme v cieli, ako to dopadne,“ vravela po prvej jazde pre ČT Sport.

„Petra však pri jednej bránke išla ďalej k modrej čiare ako Mikaela a ich rozdiel sa od tohto miesta až do cieľa zvyšoval,“ vysvetľovala expertka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.

„Mohla som vypadnúť už na druhej bránke ako veľa súperiek. Musela som však ísť do toho naplno, akoby som bojovala o zlato. V slalome som sa trocha trápila,“ priznala Vlhová pre RTVS.

„Trať samotná nie je zložitá, ale je poliata vodou a je dosť ľadová. Problém môžu mať zjazdárky, ktoré sa necítia v slalome dobre. Slalomárky sú vpredu, budú to veľmi zaujímavé preteky,“ predpovedala Velez-Zuzulová.

„Možno každý tú medailu odo mňa očakával. Ja som ju chcela, no nie je to nič jednoduché. Medaila na majstrovstvách sveta nie je samozrejmosť. Som rada, že do ďalších disciplín môžem ísť s pokojom,“ vravela 25-ročná Slovenka.

„Petrin výkon bol vyrovnaný. V super-G urobila jednu chybu. To treba uznať. Ale v slalome podala solídny výkon. Určite vie zájsť aj lepšie. Videli sme to u nej aj v tejto sezóne, no je pravda, že Petra v slalome už mesiac neštartovala,“ opisovala Velez-Zuzulová.

V utorok môže pridať ďalšiu medailu

Slalomová časť potrápila lyžiarky oveľa viac ako jazda v super-G. Z tridsiatky lyžiarok v slalomovej časti vypadla takmer polovica – až štrnásť. A rozdiely boli oveľa výraznejšie.

„Bola to čisto slalomová trať, ale to je pochopiteľné, keďže aj muži súťažia o titul na rovnakej trati ako my. Ukázalo sa, že v kombinácii uspejú pretekárky, ktoré sú silné v slalome aj v super-G,“ komentovala v prvom televíznom rozhovore Shiffrinová.

Vlhovú čakajú na šampionáte ešte tri štarty. A v každom patrí medzi favoritky na medailu.

„Petra má už celkom peknú zbierku, ale nemyslím si, že by sa uspokojila. Je rada, že má prvú, ale bude ich chcieť aj v ďalších disciplínach,“ myslí si Velez-Zuzulová.

Už v utorok Vlhovú čaká paralelný obrovský slalom. V tejto disciplíne je líderkou vo Svetovom pohári. V novembri vyhrala paralelný obrovský slalom v Lech-Zürs. Celkovo vybojovala v tomto formáte už tri víťazstvá vo Svetovom pohári.

„Zajtra netreba nič očakávať. Paralel je nevyspytateľný a môže sa stať čokoľvek. Bude to náročné. Pôjdem postupne kolo za kolom a uvidím, kam sa dostanem,“ dodala Vlhová pre RTVS.