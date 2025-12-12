ONLINE: Zjazd žien v St. Moritz dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Lindsey Vonnová počas zjazdu žien. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|12. dec 2025 o 07:15
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zjazdu žien vo švajčiarskom stredisku St. Moritz.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku St. Moritz pretekmi v zjazde žien.

Kde sledovať zjazd v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Zjazd žien (St. Moritz 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
12.12.2025 o 10:15
Zjazd žien, St. Moritz
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu žien. Dejiskom pretekov je švajčiarsky St. Moritz.

Malý glóbus za zjazd bude v tejto sezóne obhajovať Federica Brignoneová. Posledný zjazd v St. Moritzi vyhrala Mikaela Shiffrinová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:15.

dnes 07:15
