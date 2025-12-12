ONLINE: Zjazd žien v St. Moritz dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku St. Moritz pretekmi v zjazde žien.
Kde sledovať zjazd v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd žien (St. Moritz 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
12.12.2025 o 10:15
Zjazd žien, St. Moritz
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu žien. Dejiskom pretekov je švajčiarsky St. Moritz.
Malý glóbus za zjazd bude v tejto sezóne obhajovať Federica Brignoneová. Posledný zjazd v St. Moritzi vyhrala Mikaela Shiffrinová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:15.