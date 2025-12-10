Vonnová si trúfa uspieť proti konkurencii. Fyzicky som v najlepšej forme, hovorí

Lindsey Vonnová.
Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|10. dec 2025 o 23:31
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa tento víkend predstaví v St. Moritzi po prvý raz v sezóne v pretekoch Svetového pohára.

Olympijskú sezónu odštartuje dvoma zjazdmi a super-G a trúfa si ísť vysoko. Podľa vlastných slov sa totiž cíti fyzicky v najlepšej forme za celú kariéru.

Vonnová pre agentúru AP uviedla, že nabrala na sile a má kilá svaloviny navyše. „Fyzicky som asi v najlepšej forme, v akej som kedy bola. A telo ma nebolí, takže to je na tom všetkom to najlepšie.“

Americká superhviezda sa v minulej sezóne vrátila k lyžovaniu po takmer šiestich rokoch od ukončenia kariéry a po čiastočnej operácii pravého kolena, ktorá zahŕňala aj implantáciu.

Drží rekordy za 43 víťazstiev v zjazde a 28 v super-G vo SP medzi mužmi aj ženami. Jej 82 víťazstiev v prestížnom seriáli je tretí najlepší zápis v histórii.

V uplynulej sezóne dosiahla zmiešané výsledky. Na pódium sa dostala až v posledných pretekoch v marci, keď skončila druhá v super-G na domácom snehu v Sun Valley.

Lindsey Vonnová pred tréningom zjazdu v St. Moritz.
Lindsey Vonnová pred tréningom zjazdu v St. Moritz. (Autor: TASR/Keystone via AP)

„Mojím cieľom bolo dať sa v lete do lepšej formy. V minulej sezóne som bola štíhlejšia, než by som si priala. Nemala som čas na prípravu, takže som nemala čas ani nabrať späť svoju hmotu.

Stále som bola o dosť ľahšia ako v čase, keď som pretekala v najlepších rokoch. Ale toto leto som dokázala pribrať asi 5,5 kilogramov, z čoho som bola nadšená. Stálo ma to veľa tvrdej práce.

Bola som pravdepodobne najdisciplinovanejšia, čo sa týka mojej stravy a spôsobu, akým som pristupovala k celému letu. Vložila som všetko do toho, aby som bola čo najfyzickejšie pripravená,“ dodala Vonnová.

