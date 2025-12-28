ONLINE: Slalom žien v Semmeringu dnes, Svetový pohár LIVE (2. kolo)

ONLINE: Slalom žien v Semmeringu (2. kolo) (Autor: TASR/AP)
Sportnet|28. dec 2025 o 14:50
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu žien v rakúskom Semmeringu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Semmering. Na programe je 2. kolo slalomu žien.

Po prvom kole bola na čele Camille Rastová zo Švajčiarska.

Fotogaléria zo slalomu žien v Semmeringu (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Katharina Liensbergerová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Katharina Liensbergerová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.

28.12.2025 o 17:45
Slalom žien, 2. kolo, Semmering
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Semmering.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 17:45.

dnes 14:50
