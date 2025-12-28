Shiffrinovej nevychádza v Semmeringu ani slalom. Tesné vedenie si zabezpečila Švajčiarka

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Semmering
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Camille Rastová
Švajčiarsko
54,70 s
2.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 0,09 s
3.
Katharina Liensbergerová
Rakúsko
+ 0,34 s
4.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 0,54 s
5.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+ 0,66 s
6.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 0,85 s
Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová viedla po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára v rakúskom Semmeringu. O deväť stotín za ňou zaostala albánska reprezentantka Lara Colturiová, domáca Katharina Liensbergerová doplnila najlepšiu trojku s mankom 0,34 sekundy.
Rastovej vyšla najmä prvá a tretia časť trate, na ktorú išla po Liensbergerovej a Colturiovej.
Hviezdna Američanka Mikaela Shiffrinová, líderka disciplíny i celkového poradia, bola na trati ako štvrtá v poradí a na tejto pozícii aj figurovala v cieli so stratou 54 stotín.
Do sekundy za 26-ročnú Rastovú sa zmestili ešte domáca Katharina Truppeová (+0,66) a Wendy Holdenerová zo Švajčiarska (+0,85).
Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.