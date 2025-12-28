Shiffrinovej nevychádza v Semmeringu ani slalom. Tesné vedenie si zabezpečila Švajčiarka

Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Fotogaléria (9)
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|28. dec 2025 o 14:48
ShareTweet0

Lara Colturiová stráca len deväť stotín sekundy.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Semmering

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Camille Rastová

Švajčiarsko

54,70 s

2.

Lara Colturiová

Albánsko

+ 0,09 s

3. 

Katharina Liensbergerová

Rakúsko

+ 0,34 s

4.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 0,54 s

5.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+ 0,66 s

6.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+ 0,85 s

Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová viedla po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára v rakúskom Semmeringu. O deväť stotín za ňou zaostala albánska reprezentantka Lara Colturiová, domáca Katharina Liensbergerová doplnila najlepšiu trojku s mankom 0,34 sekundy.

Rastovej vyšla najmä prvá a tretia časť trate, na ktorú išla po Liensbergerovej a Colturiovej.

Fotogaléria zo slalomu žien v Semmeringu (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Mikaela Shiffrinová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.
9 fotografií
Camille Rastová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Katharina Liensbergerová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.Katharina Liensbergerová počas slalomu v rakúskom Semmeringu.

Hviezdna Američanka Mikaela Shiffrinová, líderka disciplíny i celkového poradia, bola na trati ako štvrtá v poradí a na tejto pozícii aj figurovala v cieli so stratou 54 stotín.

Do sekundy za 26-ročnú Rastovú sa zmestili ešte domáca Katharina Truppeová (+0,66) a Wendy Holdenerová zo Švajčiarska (+0,85).

Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Slalom žien v Semmeringu (2. kolo)online
ONLINE: Slalom žien v Semmeringu (2. kolo)online
ONLINE: Slalom žien v Semmeringu dnes, Svetový pohár LIVE (2. kolo)
dnes 14:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Shiffrinovej nevychádza v Semmeringu ani slalom. Tesné vedenie si zabezpečila Švajčiarka