ONLINE: 2. kolo slalomu žien v Kranjskej Gore dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v slovinskom stredisku Kranjska Gora. Na programe je 2. kolo slalomu žien.
Fotogaléria zo slalomu žien v Kranjskej Gore (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Kranjska Gora 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
04.01.2026 o 12:15
Slalom žien, 2. kolo, Kranjska Gora
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Emilia Mondinelliová (ITA)
2. Moa Landströmová (SWE)
3. Nina O'Brienová (USA)
4. Beatrice Solaová (ITA)
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
6. Elisabeth Bococková (USA)
7. Leonie Raichová (AUT)
8. Marie Lamureová (FRA)
9. Noa Szőllősová (ISR)
10. Marion Chevrierová (FRA)
11. Giulia Vallerianiová (ITA)
12. Eliane Christenová (SUI)
13. Katharina Huberová (AUT)
14. Katharina Gallhuberová (AUT)
15. Lena Dürrová (GER)
16. A. J. Hurtová (USA)
17. Estelle Alphandová (SWE)
18. Martina Peterliniová (ITA)
19. Mélanie Meillardová (SUI)
20. Sara Hectorová (SWE)
21. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
22. Cornelia Öhlundová (SWE)
23. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
24. Lara Della Meaová (ITA)
25. Emma Aicherová (GER)
26. Katharina Truppeová (AUT)
27. Paula Moltzanová (USA)
28. Wendy Holdenerová (SUI)
29. Mikaela Shiffrinová (USA)
30. Camille Rastová (SUI)
1. Emilia Mondinelliová (ITA)
2. Moa Landströmová (SWE)
3. Nina O'Brienová (USA)
4. Beatrice Solaová (ITA)
5. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
6. Elisabeth Bococková (USA)
7. Leonie Raichová (AUT)
8. Marie Lamureová (FRA)
9. Noa Szőllősová (ISR)
10. Marion Chevrierová (FRA)
11. Giulia Vallerianiová (ITA)
12. Eliane Christenová (SUI)
13. Katharina Huberová (AUT)
14. Katharina Gallhuberová (AUT)
15. Lena Dürrová (GER)
16. A. J. Hurtová (USA)
17. Estelle Alphandová (SWE)
18. Martina Peterliniová (ITA)
19. Mélanie Meillardová (SUI)
20. Sara Hectorová (SWE)
21. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
22. Cornelia Öhlundová (SWE)
23. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
24. Lara Della Meaová (ITA)
25. Emma Aicherová (GER)
26. Katharina Truppeová (AUT)
27. Paula Moltzanová (USA)
28. Wendy Holdenerová (SUI)
29. Mikaela Shiffrinová (USA)
30. Camille Rastová (SUI)
Výsledky prvého kola
1. Camille Rastová (SUI) 50,24
2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,10
3. Wendy Holdenerová (SUI) +0,77
4. Paula Moltzanová (USA) +0,89
5. Katharina Truppeová (AUT) +0,90
6. Emma Aicherová (GER) +1,20
7. Lara Della Meaová (ITA) +1,27
8. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,28
9. Cornelia Öhlundová (SWE) +1,41
10. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +1,48
11. Sara Hectorová (SWE) +1,62
12. Mélanie Meillardová (SUI) +1,63
13. Martina Peterliniová (ITA) +1,72
14. Estelle Alphandová (SWE) +1,94
15. A. J. Hurtová (USA) +2,11
16. Lena Dürrová (GER) +2,27
16. Katharina Gallhuberová (AUT) +2,27
18. Katharina Huberová (AUT) +2,34
19. Eliane Christenová (SUI) +2,57
20. Giulia Vallerianiová (ITA) +2,69
21. Marion Chevrierová (FRA) +2,73
22. Noa Szőllősová (ISR) +2,81
23. Marie Lamureová (FRA) +2,86
24. Leonie Raichová (AUT) +2,87
25. Elisabeth Bococková (USA) +2,92
26. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +3,06
27. Beatrice Solaová (ITA) +3,07
28. Nina O'Brienová (USA) +3,09
29. Moa Landströmová (SWE) +3,29
30. Emilia Mondinelliová (ITA) +3,49
1. Camille Rastová (SUI) 50,24
2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,10
3. Wendy Holdenerová (SUI) +0,77
4. Paula Moltzanová (USA) +0,89
5. Katharina Truppeová (AUT) +0,90
6. Emma Aicherová (GER) +1,20
7. Lara Della Meaová (ITA) +1,27
8. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,28
9. Cornelia Öhlundová (SWE) +1,41
10. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +1,48
11. Sara Hectorová (SWE) +1,62
12. Mélanie Meillardová (SUI) +1,63
13. Martina Peterliniová (ITA) +1,72
14. Estelle Alphandová (SWE) +1,94
15. A. J. Hurtová (USA) +2,11
16. Lena Dürrová (GER) +2,27
16. Katharina Gallhuberová (AUT) +2,27
18. Katharina Huberová (AUT) +2,34
19. Eliane Christenová (SUI) +2,57
20. Giulia Vallerianiová (ITA) +2,69
21. Marion Chevrierová (FRA) +2,73
22. Noa Szőllősová (ISR) +2,81
23. Marie Lamureová (FRA) +2,86
24. Leonie Raichová (AUT) +2,87
25. Elisabeth Bococková (USA) +2,92
26. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +3,06
27. Beatrice Solaová (ITA) +3,07
28. Nina O'Brienová (USA) +3,09
29. Moa Landströmová (SWE) +3,29
30. Emilia Mondinelliová (ITA) +3,49
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je slovinská Kranjska Gora.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:15.