Švajčiarka mieri za double. Shiffrinová je tesne za ňou a opäť bude útočiť

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kranjska Gora
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Camille Rastová
Švajčiarsko
50,24 s
2.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 0,10 s
3.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 0,77 s
4.
Paula Moltzanová
USA
+ 0,89 s
5.
Katharina Truppeová
Rakúsko
+ 0,90 s
6.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 1,20 s
Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová sa usadila na čele po úvodnej pätnástke po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára v Kranjskej Gore v zjazdovom lyžovaní.
Vedie o desať stotín sekundy pred suverénkou v slalome Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia priečka patrí Wendy Holdenerovej zo Švajčiarska (+0,77).
Rastová v sobotu vyhrala obrovský slalom v Slovinku a môže zažiť perfektný víkend v úvode nového roka.