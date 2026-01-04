Švajčiarka mieri za double. Shiffrinová je tesne za ňou a opäť bude útočiť

Švajčiarka Camille Rastová počas prvého kola slalomu v Kranjskej Gore.
Švajčiarka Camille Rastová počas prvého kola slalomu v Kranjskej Gore. (Autor: TASR/AP)
4. jan 2026 o 09:53
V sobotu vyhrala aj obrovský slalom v Slovinku.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kranjska Gora

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Camille Rastová

Švajčiarsko

50,24 s

2.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 0,10 s

3. 

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+ 0,77 s

4.

Paula Moltzanová

USA

+ 0,89 s

5.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+ 0,90 s

6.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 1,20 s

Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová sa usadila na čele po úvodnej pätnástke po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára v Kranjskej Gore v zjazdovom lyžovaní.

Vedie o desať stotín sekundy pred suverénkou v slalome Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia priečka patrí Wendy Holdenerovej zo Švajčiarska (+0,77).

Rastová v sobotu vyhrala obrovský slalom v Slovinku a môže zažiť perfektný víkend v úvode nového roka.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 09:53
