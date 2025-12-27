ONLINE: Obrovský slalom žien v Semmeringu dnes, Svetový pohár LIVE (2. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Semmering. Na programe je ďalší obrovský slalom žien.
Po prvom kole vedie Švédka Sara Hectorová. Druhé kolo sa začína o 13:00.
Kde sledovať Svetový pohár?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Semmeringu (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Zjazdové lyžovanie sledujete s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 2. kolo (Semmering 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
27.12.2025 o 13:00
Obrovský slalom žien, 2. kolo, Semmering
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Semmering.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.