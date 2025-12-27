ONLINE: Obrovský slalom žien v Semmeringu dnes, Svetový pohár LIVE (2. kolo)

Fotogaléria (11)
Sportnet|27. dec 2025 o 11:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola sobotňajšieho obrovského slalomu žien v rakúskom stredisku Semmering.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Semmering. Na programe je ďalší obrovský slalom žien.

Po prvom kole vedie Švédka Sara Hectorová. Druhé kolo sa začína o 13:00.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Semmeringu (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Sara Hectorová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Paula Moltzanová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Julia Scheibová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Alice Robinsonová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
11 fotografií
Zjazdové lyžovanie  2025/2026
27.12.2025 o 13:00
Obrovský slalom žien, 2. kolo, Semmering
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Semmering.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
dnes 11:00
