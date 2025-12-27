Vyrovnaný obrovský slalom vedie Hectorová. Pred domácou pretekárkou má minimálny náskok

Sara Hectorová počas obrovského slalomu v Semmeringu.
Sara Hectorová počas obrovského slalomu v Semmeringu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|27. dec 2025 o 10:34
Tretia Laura Colturiová stráca 0,13 sekundy.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Semmering

Obrovský slalom žien - 1. kolo:

1.

Sara Hectorová

Švédsko

57,15 s

2.

Julia Scheibová

Rakúsko

+ 0,02 s

3. 

Laura Colturiová

Albánsko

+ 0,13 s

4.

The Louise Sternjesundová

Nórsko

+ 0,63 s

5.

Camille Rastová

Švjačiarsko

+ 0,65 s

6.

Paula Moltzanová

USA

+ 0,82 s

Švédska lyžiarka Sara Hectorová viedla po 1. kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Semmeringu. V rakúskom stredisku viedla s časom 57,15 sekúnd.

O dve stotiny sekundy za ňou zaostala domáca Rakúšanka Julia Scheibová, tretia Laura Colturiová stráca 0,13 sekundy.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Semmeringu (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Sara Hectorová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Paula Moltzanová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Julia Scheibová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Alice Robinsonová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.
Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Thea Louise Stjernesundová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Sara Hectorová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Lara Colturiová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.Julia Scheibová počas obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu.

Druhé kolo je na programe o 13.00 h.

Tesné rozdiely medzi najlepšími sľubujú vyrovnané súboje o pódium aj v druhom kole. Do sekundy za vedúcou Hectorovou sa zmestilo šesť pretekárok.

Priebežne ôsma Mikaela Shiffrinová mala manko 1,16 s. Prvé kolo nedokončila líderka poradia obrovského slalomu Alice Robinsonová z Nového Zélandu.

V pretekoch sa predstavila aj slovenská reprezentantka Rebeka Jančová, ktorá odštartovala ako 57. v poradí. Do cieľa prišla s mankom 4,43 sekundy na víťazku a obsadila 39. miesto. Prvé kolo nedokončilo až 19 zo 66 štartujúcich.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Obrovský slalom žien v Semmeringu dnes, Svetový pohár LIVE (2. kolo)
dnes 11:00
