Vyrovnaný obrovský slalom vedie Hectorová. Pred domácou pretekárkou má minimálny náskok

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Semmering
Obrovský slalom žien - 1. kolo:
1.
Sara Hectorová
Švédsko
57,15 s
2.
Julia Scheibová
Rakúsko
+ 0,02 s
3.
Laura Colturiová
Albánsko
+ 0,13 s
4.
The Louise Sternjesundová
Nórsko
+ 0,63 s
5.
Camille Rastová
Švjačiarsko
+ 0,65 s
6.
Paula Moltzanová
USA
+ 0,82 s
Švédska lyžiarka Sara Hectorová viedla po 1. kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Semmeringu. V rakúskom stredisku viedla s časom 57,15 sekúnd.
O dve stotiny sekundy za ňou zaostala domáca Rakúšanka Julia Scheibová, tretia Laura Colturiová stráca 0,13 sekundy.
Druhé kolo je na programe o 13.00 h.
Tesné rozdiely medzi najlepšími sľubujú vyrovnané súboje o pódium aj v druhom kole. Do sekundy za vedúcou Hectorovou sa zmestilo šesť pretekárok.
Priebežne ôsma Mikaela Shiffrinová mala manko 1,16 s. Prvé kolo nedokončila líderka poradia obrovského slalomu Alice Robinsonová z Nového Zélandu.
V pretekoch sa predstavila aj slovenská reprezentantka Rebeka Jančová, ktorá odštartovala ako 57. v poradí. Do cieľa prišla s mankom 4,43 sekundy na víťazku a obsadila 39. miesto. Prvé kolo nedokončilo až 19 zo 66 štartujúcich.