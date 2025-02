Shiffrinová to konečne dokázala. Po triumfe v slalome oslavuje 100 víťazstiev vo Svetovom pohári

V Sestriere sa opäť postavila aj na štart v obrovskom slalome, no v piatok ani v sobotu jej to nevyšlo.

Shiffrinová bola blízko k historickému míľniku už koncom novembra doma v Killingtone v "obráku", no spadla, utrpela bodnú ranu do brucha a poškodenie svalov v oblasti panvy, pravdepodobne od lyžiarskej palice. Po pretekoch absentovala v súťažnom kolotoči dva mesiace.

Musíš dať zo seba to najlepšie

"Všetci boli takí milí a podporovali nás. Som vám všetkým veľmi vďačná. Ďakujem fanúšikom. Toto víťazstvo je veľmi špeciálne aj preto, že Paula je so mnou na pódiu.

Počula som povzbudzovanie divákov už vtedy, keď išla ona dole zjazdovkou.

Ja som si len hovorila, je to ako tréning a ďalšia jazda, v ktorej musíš dať zo seba to najlepšie. Dnes sa spojilo veľa vecí v môj prospech," uviedla Američanka v rozhovore do mikrofónu FIS.

Organizátori jej po pretekoch pustili video s jej úspechmi, čo v nej vyvolalo veľké emócie.