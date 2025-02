Choď rýchlejšie, kričala na otca 7-ročná Mikaela. Už ako žiačka bola o triedu lepšia

BRATISLAVA. Narodila sa vo Vaile, ale pre otcovu prácu sa v detstve musela viackrát sťahovať. Raz do New Hampshiru, inokedy do Colorada, až napokon skončila v lyžiarskej akadémii Burke.

Keď mala deväť, na lyžiarskom kempe dostala úlohu. Mala na papier napísať, o čom sníva. Jej odpoveď bola, že chce súťažiť na olympijských hrách.

„Bol to skutočne len sen. Nebola som si istá, či budem dosť dobrá, aby som sa tam dostala. Vedela som len to, že to túžim vyskúšať.