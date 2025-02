1.Mikaela Shiffrinová (USA) 53,792.Zrinka Ljutićová (CRO) +0,093.Katharina Liensbergerová (AUT) +0,344.Paula Moltzanová (USA) +0,385.Katharina Truppeová (AUT) +0,476.Wendy Holdenerová (SUI) +0,527.Lena Dürrová (GER) +0,618.Sara Hectorová (SWE) +0,649.Lara Colturiová (ALB) +0,7910.Emma Aicherová (GER) +0,8611.Anna Swennová-Larssonová (SWE) +0,9912.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,0113.Ali Nullmeyerová (CAN) +1,0514.Marta Rossettiová (ITA) +1,3414.Katharina Huberová (AUT) +1,3416.Andreja Slokarová (SLO) +1,3517.Marie Lamureová (FRA) +1,6518.Katharina Gallhuberová (AUT) +1,7819.Lara Della Meaová (ITA) +1,8920.Mélanie Meillardová (SUI) +1,9021.Jessica Hilzingerová (GER) +1,9322.Martina Peterliniová (ITA) +1,9423.Cornelia Öhlundová (SWE) +2,0824.A. J. Hurtová (USA) +2,1725.Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,2026.Neja Dvorniková (SLO) +2,2227.Laurence St-Germainová (CAN) +2,3128.Ana Buciková Joganová (SLO) +2,3729.Asa Andová (JPN) +2,4530.Aline Daniothová (SUI) +2,46