Nórsky pretekár vyhral po takmer roku. Meillard doplatil na viaceré chyby v jazde

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1.+2. kolo slalomu v Alta Badia:
1.
Atle Lie McGrath
Nórsko
1:44,50 min.
2.
Clement Noel
Francúzsko
+ 0,30 s
3.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 0,39 s
4.
Timon Haugan
Nórsko
+ 0,53 s
5.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,64 s
6.
Paco Rassat
Francúzsko
+ 0,85 s
Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath triumfoval v pondelkovom slalome Svetového pohára v Alta Badii v zjazdovom lyžovaní.
V talianskom stredisku sa po druhom kole posunul na vedúcu priečku z 2. pozície po dopoludňajšej jazde a triumfoval s časom 1:44,50 minúty.
Druhý skončil líder po 1. kole Clement Noel z Francúzska, ktorý stratil 0,30 sekundy, o ďalších deväť stotín bol pomalší Švajčiar Loic Meillard.
Aj štvrtý slalom sezóny tak mal nového víťaza. Dvadsaťpäťročný McGrath zajazdil v úvodnom kole druhý najlepší čas, keď za Noelom zaostal len o deväť stotín sekundy.
V druhom išiel v úvode na istotu a trochu stratil, no od prvého medzičasu zrýchlil, vyhol sa zaváhaniam a v cieli bol na čele. Ohroziť ho mohol už len Noel, no ten sa nevyhol menším chybám a nakoniec zostal za Nórom.
McGrath si tak pripísal štvrté víťazstvo v kariére SP, pričom všetky dosiahol v slalome „Som nesmierne šťastný, ďakujem Alta Badia. Víkend vo Val d'Isere nebol ideálny, takže keď som sem prišiel, nemal som veľké sebavedomie.
Ale vyšlo to. Víťazstvo pre mňa znamená veľa. Viem, že som na dobrej ceste, dokážem bojovať s najlepšími a dobrá je aj moja technika,“ povedal víťaz pre Eurosport.
Víťaz slalomu z Val d'Isere a líder disciplíny Timon Haugan z Nórska obsadil štvrté miesto s mankom 0,53 sekundy a udržal sa na čele poradia.
Víťaz úvodného slalomu sezóny z Levi Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie sa z dvanástej pozície po 1. kole posunul na piatu priečku. O miesto nižšie skončil víťaz slalomu z Gurglu Paco Rassat z Francúzska (+0,85 s).
Jediný slovenský reprezentant na štarte Adam Nováček vyrazil na trať 1. kola ako predposledný zo 75. miesta a obsadil 58. priečku zo 61 pretekárov, ktorí sa dostali do cieľa. Na víťaza stratil 3,93 sekundy a nepostúpil do 2. kola.
Na čele celkového poradia SP zostal Švajčiar Marco Odermatt, ktorý v pondelok neštartoval a na konte má 805 bodov. Na druhé miesto poskočil Haugan s priepastným mankom 445 bodov, tretí je Braathen (358 b).
Celkové poradie SP (15 z 38)
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
805 b
2.
Timon Haugan
Nórsko
360
3.
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
358
4.
Marco Schwarz
Rakúsko
351
5.
Loic Meillard
Švajčiarsko
344
6.
Atle Lie McGrath
Nórsko
342