ONLINE: 2. kolo slalomu mužov v Alta Badia dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Alta Badia. Na programe je 2. kolo slalomu mužov.
Najrýchlejšiu jazdu v 1. kole predviedol Francúz Clement Noel. Druhý Atle Lie McGrath z Nórska má stratu deviatich stotín sekundy. Slovák Adam Nováček skončil na 58. mieste a nepostúpil do druhého kola.
ONLINE PRENOS: Slalom - 2. kolo (Alta Badia, muži, 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, pondelok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
22.12.2025 o 13:30
Slalom mužov, 2. kolo, Alta Badia
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je talianska Alta Badia.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.