ONLINE: 2. kolo slalomu mužov v Alta Badia dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Sportnet|22. dec 2025 o 11:05
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu mužov v talianskom stredisku Alta Badia.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Alta Badia. Na programe je 2. kolo slalomu mužov.

Najrýchlejšiu jazdu v 1. kole predviedol Francúz Clement Noel. Druhý Atle Lie McGrath z Nórska má stratu deviatich stotín sekundy. Slovák Adam Nováček skončil na 58. mieste a nepostúpil do druhého kola.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slalom - 2. kolo (Alta Badia, muži, 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, pondelok, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
22.12.2025 o 13:30
Slalom mužov, 2. kolo, Alta Badia
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je talianska Alta Badia.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.
dnes 11:05
