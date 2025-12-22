Braathen stratil rovnú sekundu. K víťazovi úvodného kola sa priblížil len Nór

Clement Noel.
Clement Noel. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. dec 2025 o 10:30
ShareTweet0

Priebežné pódium doplnil švajčiarsky lyžiar.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Alta Badia

Slalom mužov - 1. kolo:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1

Clement Noel

Francúzsko

53,30 s

2

Atle Lie McGrath

Nórsko

+ 0,09 s

3

Loic Meillard

Švajčiarsko

+ 0,26 s

4

Fabio Gstrein

Rakúsko

+ 0,36 s

5

Timon Haugan

Švajčiarsko

+ 0,51 s

6

Samuel Kolega

Chorvátsko

+ 0,60 s

/Správu aktualizujeme/

Francúzsky lyžiar Clement Noel vyhral 1. kolo slalomu Svetového pohára v Alta Badii.

V talianskom stredisku triumfoval s náskokom deväť stotín sekundy pred Nórom Atle Lie McGrathom. Tretí skončil Loic Meillard zo Švajčiarska.

Úvodné kolo nevyšlo brazílskeho pretekárovi Lucasovi Braathenovi, ktorý skončil na 10. mieste so stratou rovnej sekundy.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Clement Noel.
Clement Noel.
Braathen stratil rovnú sekundu. K víťazovi úvodného kola sa priblížil len Nór
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Braathen stratil rovnú sekundu. K víťazovi úvodného kola sa priblížil len Nór