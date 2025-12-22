Braathen stratil rovnú sekundu. K víťazovi úvodného kola sa priblížil len Nór

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Alta Badia
Slalom mužov - 1. kolo:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1
Clement Noel
Francúzsko
53,30 s
2
Atle Lie McGrath
Nórsko
+ 0,09 s
3
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 0,26 s
4
Fabio Gstrein
Rakúsko
+ 0,36 s
5
Timon Haugan
Švajčiarsko
+ 0,51 s
6
Samuel Kolega
Chorvátsko
+ 0,60 s
/Správu aktualizujeme/
Francúzsky lyžiar Clement Noel vyhral 1. kolo slalomu Svetového pohára v Alta Badii.
V talianskom stredisku triumfoval s náskokom deväť stotín sekundy pred Nórom Atle Lie McGrathom. Tretí skončil Loic Meillard zo Švajčiarska.
Úvodné kolo nevyšlo brazílskeho pretekárovi Lucasovi Braathenovi, ktorý skončil na 10. mieste so stratou rovnej sekundy.