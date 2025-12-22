ONLINE: 1. kolo slalomu mužov v Alta Badia dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Alta Badia. Na programe je 1. kolo slalomu mužov.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom - 1. kolo (Alta Badia, muži, 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, pondelok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
22.12.2025 o 10:00
Slalom mužov, 1. kolo, Alta Badia
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Timon Haugan (NOR) 195 b
2. Paco Rassat (FRA) 140 b
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 126 b
4. Clément Noël (FRA) 102 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 102 b
6. Loïc Meillard (SUI) 98 b
7. Armand Marchant (BEL) 89 b
8. Eduard Hallberg (FIN) 82 b
9. Steven Amiez (FRA) 77 b
10. Laurie Taylor (GBR) 72 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je talianska Alta Badia.
Predošlý slalom vyhral Timon Haugan pred Loicom Meillardom a Henrikom Kristoffersenom. Timon Haugan bude zároveň obhajovať aj víťazstvo z minuloročného slalomu v Alta Badii.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.