Braathen našiel v slalome jediného premožiteľa. S Nórom sú zvyšku lyžiarov odskočení

Svetový pohár v lyžovaní - Kranjska Gora
Výsledky - 1. kolo slalomu mužov:
1.
Atle Lie McGrath
Nórsko
48,23 s
2.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,17 s
3.
Armand Marchant
Belgicko
+ 0,55 s
4.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,56 s
5.
Fabio Gstrein
Rakúsko
+ 0,62 a
6.
Paco Rassat
Francúzsko
+ 0,73 s
/Správu aktualizujeme/
Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath vyhral úvodné kolo slalomu v slovinskom stredisku Kranjska Gora.
Pred druhým Brazílčanom Lucasom Braathenom mal náskok 17 stotín sekundy.
Tretí bol prekvapivo Belgičan Armand Marchant s mankom 0,55 s.