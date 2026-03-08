Braathen našiel v slalome jediného premožiteľa. S Nórom sú zvyšku lyžiarov odskočení

Atle Lie McGrath.
Atle Lie McGrath. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|8. mar 2026 o 09:53
ShareTweet0

Belgičan sa prekvapivo dostal na tretie miesto.

Svetový pohár v lyžovaní - Kranjska Gora

Výsledky - 1. kolo slalomu mužov:

1.

Atle Lie McGrath

Nórsko

48,23 s

2.

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,17 s

3.

Armand Marchant

Belgicko

+ 0,55 s

4.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,56 s

5.

Fabio Gstrein

Rakúsko

+ 0,62 a

6.

Paco Rassat

Francúzsko

+ 0,73 s

/Správu aktualizujeme/

Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath vyhral úvodné kolo slalomu v slovinskom stredisku Kranjska Gora.

Pred druhým Brazílčanom Lucasom Braathenom mal náskok 17 stotín sekundy.

Tretí bol prekvapivo Belgičan Armand Marchant s mankom 0,55 s.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Atle Lie McGrath.
Atle Lie McGrath.
Braathen našiel v slalome jediného premožiteľa. S Nórom sú zvyšku lyžiarov odskočení
dnes 09:53
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Braathen našiel v slalome jediného premožiteľa. S Nórom sú zvyšku lyžiarov odskočení