ONLINE: 1. kolo slalomu v Kranjskej Gore dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v slovinskom stredisku Kranjska Gora slalomom. Prvé kolo je na programe o 9.30 h.
Slovensko na štarte nebude mať zastúpenie.
Kde sledovať slalom v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom - 1. kolo (Kranjska Gora, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
08.03.2026 o 09:30
Slalom mužov. 1. kolo, Kranjska Gora
Prebiehajúci
Prenos
22
Kolega v cieli na 15. mieste.
22
Odštartoval Samuel Kolega.
21
Sala so stratou +2.15 na 16. mieste.
21
Štartuje Tommaso Sala.
20
Popov zdoláva len Amieza.
20
S číslom 20 uvidíme Alberta Popova.
19
Yule predposledný.
19
Číslo 19 má Daniel Yule.
18
Solberg so stratou +1.22 na 11. mieste.
18
Na trať mieri Eirik Hystad Solberg.
17
Muffat-Jeandet pred Schwarzom a Amiezom.
17
S číslom 17 odštartoval Victor Muffat-Jeandet.
16
Schwarz na predposlednom mieste.
16
Po krátkej prestávke uvidíme Marca Schwarza.
Priebežné poradie
1. Atle Lie McGrath (NOR) 48,23
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,17
3. Armand Marchant (BEL) +0,55
4. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,56
5. Fabio Gstrein (AUT) +0,62
6. Paco Rassat (FRA) +0,73
7. Clément Noël (FRA) +0,78
8. Tanguy Nef (SUI) +0,85
9. Michael Matt (AUT) +0,91
10. Linus Strasser (GER) +0,93
11. Alex Vinatzer (ITA) +1,37
12. Steven Amiez (FRA) +3,04
Eduard Hallberg (FIN) DNF
Loïc Meillard (SUI) DNF
Timon Haugan (NOR) DNF
1. Atle Lie McGrath (NOR) 48,23
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,17
3. Armand Marchant (BEL) +0,55
4. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,56
5. Fabio Gstrein (AUT) +0,62
6. Paco Rassat (FRA) +0,73
7. Clément Noël (FRA) +0,78
8. Tanguy Nef (SUI) +0,85
9. Michael Matt (AUT) +0,91
10. Linus Strasser (GER) +0,93
11. Alex Vinatzer (ITA) +1,37
12. Steven Amiez (FRA) +3,04
Eduard Hallberg (FIN) DNF
Loïc Meillard (SUI) DNF
Timon Haugan (NOR) DNF
15
Amiez po chybe na poslednom mieste.
15
Odštartoval Steven Amiez.
14
Gstrein so stratou 62 stotín sekundy na 5. mieste.
14
Štartuje Fabio Gstrein.
13
Marchant v cieli na 3. mieste. Na McGratha stratil 55 stotín sekundy.
13
Ako ďalší odštartuje Armand Marchant.
12
Vinatzer na poslednom mieste.
12
Ako ďalšieho uvidíme Alexa Vinatzera.
11
Nef so stratou 85 stotín sekundy na 6. mieste.
11
Číslo 11 má Tanguy Nef.
10
Matt zatiaľ len pred Strasserom.
10
S číslom 10 uvidíme Michaela Matta.
9
Hallberg do cieľa neprišiel a predčasne tak končí.
9
Štartuje Eduard Hallberg.
8
Strasser s najpomalším časom.
8
Po ňom uvidíme Linusa Strassera.
7
Rassat zdoláva zatiaľ len krajana Noela.
7
Elitnú sedmičku nám uzavrie Paco Rassat.
6
McGrath novým lídrom o 17 stotín sekundy.
6
Ako ďalší sa predstaví Atle Lie McGrath.
5
Meillard končí.
5
Odštartoval Loic Meillard.
4
Kristoffersen so stratou 39 stotín sekundy druhý.
4
Po ňom uvidíme Henrika Kristoffersena.
3
Haugan prvým vypadávajúcim.
3
Číslo 3 má Timon Haugan.
2
Braathen zdoláva Noela o 61 stotín sekundy a ide do čela.
2
Prekonať sa ho pokúsi Lucas Pinheiro Braathen.
1
Noel prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 49.01.
1
Dnešné preteky nám svojou jazdou otvorí Clement Noel.
Štartová listina
1. Clément Noël (FRA)
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
3. Timon Haugan (NOR)
4. Henrik Kristoffersen (NOR)
5. Loïc Meillard (SUI)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Paco Rassat (FRA)
8. Linus Strasser (GER)
9. Eduard Hallberg (FIN)
10. Michael Matt (AUT)
11. Tanguy Nef (SUI)
12. Alex Vinatzer (ITA)
13. Armand Marchant (BEL)
14. Fabio Gstrein (AUT)
15. Steven Amiez (FRA)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
18. Eirik Hystad Solberg (NOR)
19. Daniel Yule (SUI)
20. Albert Popov (BUL)
21. Tommaso Sala (ITA)
22. Samuel Kolega (CRO)
23. Laurie Taylor (GBR)
24. Filip Zubčić (CRO)
25. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
26. Matthias Iten (SUI)
27. Dominik Raschner (AUT)
28. Johannes Strolz (AUT)
29. Fabian Ax Swartz (SWE)
30. Benjamin Ritchie (USA)
31. Kristoffer Jakobsen (SWE)
32. Istok Rodeš (CRO)
33. Billy Major (GBR)
34. Ramon Zenhäusern (SUI)
35. Sebastian Holzmann (GER)
36. Adrian Pertl (AUT)
37. Marc Rochat (SUI)
38. Joaquim Salarich (ESP)
39. Tobias Kastlunger (ITA)
40. Sam Maes (BEL)
41. Hans Grahl-Madsen (NOR)
42. Antoine Azzolin (FRA)
43. Joshua Sturm (AUT)
44. Hugo Desgrippes (FRA)
45. Auguste Aulnette (FRA)
46. Simon Rüland (AUT)
47. Jett Seymour (USA)
48. Theodor Brækken (NOR)
49. Edoardo Saracco (ITA)
50. Tommaso Saccardi (ITA)
51. Luke Winters (USA)
52. Matteo Canins (ITA)
53. Cooper Puckett (USA)
54. Jesper Pohjolainen (FIN)
55. Sandro Simonet (SUI)
56. Jakob Greber (AUT)
57. William Hansson (SWE)
58. Juan Del Campo (ESP)
59. Anton Tremmel (GER)
60. Širo Aihara (JPN)
61. Joel Lütolf (SUI)
62. Adam Hofstedt (SWE)
63. Hugh McAdam (AUS)
64. Luca Carrick-Smith (GBR)
65. Liam Wallace (CAN)
66. Richard Leitgeb (HUN)
67. Tormis Laine (EST)
68. Corrado Barbera (ITA)
69. Tvrtko Ljutić (CRO)
70. Léo Anguenot (FRA)
71. Freddy Carrick-Smith (GBR)
72. Miha Oserban (SLO)
Poradie disciplíny
1. Atle Lie McGrath (NOR) 452 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 451 b
3. Clément Noël (FRA) 435 b
4. Timon Haugan (NOR) 399 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 373 b
6. Paco Rassat (FRA) 358 b
7. Loïc Meillard (SUI) 312 b
8. Eduard Hallberg (FIN) 279 b
9. Manuel Feller (AUT) 247 b
10. Tanguy Nef (SUI) 214 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1485 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 798 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 694 b
4. Loïc Meillard (SUI) 683 b
5. Franjo von Allmen (SUI) 664 b
6. Henrik Kristoffersen (NOR) 655 b
7. Timon Haugan (NOR) 609 b
8. Giovanni Franzoni (ITA) 514 b
9. Marco Schwarz (AUT) 506 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 491 b
...
133. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je slovinská Kranjska Gora.
Zo zlatej medaily v tejto disciplíne sa na olympiáde tešil Loic Meillard. Striebro bral Fabio Gstrein a bronz Henrik Kristoffersen. Uvidíme aké bude zloženie pódia dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:30.